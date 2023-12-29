ЗСУ завдали численних втрат армії РФ на лівому березі Херсонщини

За інформацією представників командування Сил оборони півдня України, українські військові відбили штурми злочинної армії РФ на лівому березі Дніпра у Херсонській області і завдали втрат російським окупантам у особовому складі і військовій техніці.

Що відомо про ситуацію на лівому березі Дніпра на Херсонщині

Зазначається, що протягом доби українськими військовими було відбито 13 спроб атак злочинної армії РФ на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Ворог зазнав численних втрат.

Зазнавши втрат на лінії бойового зіткнення, противник змушений був відійти на свої позиції, підкреслили представники ОСУВ “Південь”. Поширити

Вони зазначили, що ворог також продовжує зазнавати втрат внаслідок успішної роботи української артилерії.

Зокрема, протягом доби було ліквідовано більше 20 російських загарбників армії РФ, знищено 6 ворожих гармат, міномет та 6 одиниць бронетехніки, станцію РЕБ та 2 човни.

Окрім цього українські військові позбавили російську окупаційну армію ще двох ЗРК "Оса", призначені для захисту від атак з повітря сил та засобів мотострілецької (танкової) дивізії за будь-яких погодних умов.

Слідом за ними пішла самохідна артилерійська установка "Мста-С" - гаубиця, яку розробили для знищення тактичних ядерних засобів, артилерійських та мінометних батарей, танків, живої сили, засобів ППО тощо, та вона може вести вогонь по навіть невидимим цілях із закритих позицій та прямим наведенням.

Водночас окупанти ведуть активну аеророзвідку та тиснуть артилерійськими обстрілами та ударними дронами по населених пунктах Херсонщини та Миколаївщини.

Що відомо про наслідки обстрілів армії РФ на півдні України

Зазначається, що протягом доби ворог завдав 3 удари зенітними керованими ракетами С-400 та 5 ракетами з реактивної системи залпового вогню "Смерч" по Великоолександрівській громаді Херсонщини.

Також ворог застосував 11-ть FPV-дронів та скинув з БпЛА різних модифікацій 36 осколкових боєприпасів по населених пунктах Станіслав, Янтарне, Шляхове, Саблуківка, Миколаївка, Новоберислав, Зміївка, Республіканець. Жертв серед населення немає.

Окрім цього російські військові злочинці протягом доби з артилерії 15 разів обстрілювали населені пункти на півдні України.

По Антонівці гатили 5 разів, по Херсону - 3. Також обстріляні Тягинка, Станіслав, Новотягинка, Золота Балка, Веселе на Херсонщині, Очаківську та Куцурубську громади на Миколаївщині

Внаслідок, під час артилерійських обстрілів, поранено три цивільні людини. Пошкоджено будівлю дитячого садочка, два навчальних заклади, багатоповерхівка, три крамниці, дві адміністративні будівлі, більше десятка приватних будинків, гараж, автомобіль та трактор.

Наразі відомо, що у Чорному морі чергує 6 бойових кораблів ворожого флоту, серед них – три ракетоносії: два підводні та надводний, які можуть бути споряджені 16 ракетами типу "Калібр". Ще один корабель РФ Чергує в Азовському морі.