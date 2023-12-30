РФ дроном уничтожила административное здание в Херсоне

В Херсоне в результате атаки РФ дроном в ночь на 30 декабря уничтожено административное здание, жители города не пострадали.

Что известно об атаке РФ по Херсону

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, российские Shahed ночью уничтожили административное здание в Херсоне.

Она разрушена практически до основания. В окрестных домах взрывной волной выбило окна. Пострадавших нет.

Херсон. Ночью город был под ударом русско-иранских дронов типа "Shahed". Попали по административному зданию – оно уничтожено практически до основания. Также в окрестных домах взрывной волной выбило окна, – сообщил Прокудин. Поделиться

Атака РФ по Украине 30 декабря

По информации представителей Генштаба ВСУ, в течение ночи подразделения ПВО сбили 5 БПЛА преступной армии РФ в небе над Украиной.

Ночью взрывы раздавались в Хмельницкой области. Воздушные Силы ВСУ сообщали об ударных беспилотниках в регионе.

По информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, российские военные преступники в течение ночи атаковали БпЛА и артиллерию Херсонской области.

Атака была сконцентрирована больше на прифронтовой территории - Херсонской области и попадания избежать не удалось.

Около 04:30 россияне обстреливали регион из артиллерии. Последствия ударов уточняются. В частности, наши воины сбили БпЛА "Шахед" над Николаевской областью и еще две единицы над Херсонской.

Атака продолжалась около 4 часов. Продолжительность объясняется тем, что россияне пытались обойти системы защиты и противовоздушной обороны на юге.