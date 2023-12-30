Военные раскрыли детали ночной работы ПВО по дронам армии РФ

По информации представителей Генштаба ВСУ, в течение ночи подразделения ПВО сбили 5 БПЛА преступной армии РФ в небе над Украиной.

Что известно о деталях отражения атаки БпЛА армии РФ по Украине в течение ночи

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 10 БпЛА типа Shahed-136/131. Нашей противовоздушной обороной 5 ударных дронов уничтожены, - говорится в сообщении Генштаба. Поделиться

Ночью взрывы раздавались в Хмельницкой области. Воздушные Силы ВСУ сообщали об ударных беспилотниках в регионе.

Что известно о ситуации на юге Украины

По информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, российские военные преступники в течение ночи атаковали БпЛА и артиллерию Херсонской области.

Атака была сконцентрирована больше на прифронтовой территории - Херсонской области и попадания избежать не удалось.

Там не удалось избежать попаданий, потому что очень обильно враг сыпал этими баражирующими снарядами. Но попадания произошли преимущественно по тем населенным пунктам, где почти все разрушено. Враг просто продолжает террор. Также попадание в самом Херсоне - это админздание одного из предприятий и несколько автомобилей. Но, к счастью, о пострадавших информация не поступала, – отметила Гуменюк. Поделиться

Около 04:30 россияне обстреливали регион из артиллерии. Последствия ударов уточняются. В частности, наши воины сбили БпЛА "Шахед" над Николаевской областью и еще две единицы над Херсонской.

Атака продолжалась около 4 часов. Продолжительность объясняется тем, что россияне пытались обойти систему защиты и противовоздушной обороны на юге.