Военные раскрыли детали ночной работы ПВО по дронам армии РФ

По информации представителей Генштаба ВСУ, в течение ночи подразделения ПВО сбили 5 БПЛА преступной армии РФ в небе над Украиной.
Что известно о деталях отражения атаки БпЛА армии РФ по Украине в течение ночи
Ночью взрывы раздавались в Хмельницкой области. Воздушные Силы ВСУ сообщали об ударных беспилотниках в регионе.
Что известно о ситуации на юге Украины
По информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, российские военные преступники в течение ночи атаковали БпЛА и артиллерию Херсонской области.
Атака была сконцентрирована больше на прифронтовой территории - Херсонской области и попадания избежать не удалось.
Около 04:30 россияне обстреливали регион из артиллерии. Последствия ударов уточняются. В частности, наши воины сбили БпЛА "Шахед" над Николаевской областью и еще две единицы над Херсонской.
Атака продолжалась около 4 часов. Продолжительность объясняется тем, что россияне пытались обойти систему защиты и противовоздушной обороны на юге.
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