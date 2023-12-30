Військові розкрили деталі нічної роботи ППО по дронах армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Військові розкрили деталі нічної роботи ППО по дронах армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

За інформацією представників Генштабу ЗСУ, протягом ночі підрозділи ППО збили 5 БпЛА злочинної армії РФ в небі над Україною. 

Що відомо про деталі відбиття атаки БпЛА армії РФ по Україні протягом ночі

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу Shahed-136/131. Нашою протиповітряною обороною 5 ударних дронів знищено, - йдеться у повідомленні Генштабу.

Вночі вибухи лунали в Хмельницькій області. Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про ударні безпілотники в регіоні.

Що відомо про ситуацію на півдні України

За інформацією керівниці Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, російські військові злочинці протягом ночі атакували БпЛА та артилерію Херсонську область.

Атака була сконцентрована більше на прифронтовій території - Херсонській області й влучань уникнути не вдалось.

Там не вдалося уникнути влучань, бо дуже рясно ворог сипав цими баражуючими снарядами. Але влучання відбулися переважно по тих населених пунктах, де майже все зруйновано. Ворог просто продовжує терор. Також є влучання у самому Херсоні - це адмінбудівля одного з підприємств та декілька автівок. Але, на щастя, про постраждалих інформація не надходила, -зазначила Гуменюк.

Близько о 04:30 росіяни обстрілювали регіон з артилерії. Наслідки ударів наразі уточнюються. Зокрема наші воїни збили БпЛА "Шахед" над Миколаївською областю й ще дві одиниці над Херсонською.

Атака тривала майже 4 години. Тривалість пояснюється тим, що росіяни намагались обійти системи захисту й протиповітряної оборони на півдні.

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