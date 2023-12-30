РФ дроном знищила адміністративну будівлю в Херсоні

У Херсоні внаслідок атаки РФ дроном в ніч на 30 грудня знищено адміністративну будівлю, жителі міста не постраждали.

Що відомо про атаку РФ по Херсону

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, російські Shahed вночі знищили адміністративну будівлю в Херсоні.

Вона зруйнована практично вщент. У навколишніх будинках вибуховою хвилею повибивало вікна. Постраждалих немає.

Херсон. Вночі місто було під ударом російсько-іранських дронів типу "Shahed". Влучили по адміністративній будівлі – вона знищена практично вщент. Також у навколишніх будинках вибуховою хвилею повибивало вікна, – повідомив Прокудін. Поширити

Атака РФ по Україні 30 грудня

За інформацією представників Генштабу ЗСУ, протягом ночі підрозділи ППО збили 5 БпЛА злочинної армії РФ в небі над Україною.

Вночі вибухи лунали в Хмельницькій області. Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про ударні безпілотники в регіоні.

За інформацією керівниці Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, російські військові злочинці протягом ночі атакували БпЛА та артилерію Херсонську область.

Атака була сконцентрована більше на прифронтовій території - Херсонській області й влучань уникнути не вдалось.

Близько о 04:30 росіяни обстрілювали регіон з артилерії. Наслідки ударів наразі уточнюються. Зокрема наші воїни збили БпЛА "Шахед" над Миколаївською областю й ще дві одиниці над Херсонською.

Атака тривала майже 4 години. Тривалість пояснюється тим, що росіяни намагались обійти системи захисту й протиповітряної оборони на півдні.