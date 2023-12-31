В Херсоне в результате обстрела РФ погиб 11-летний мальчик. Еще один ребенок ранен
Категория
Украина
Дата публикации

В Херсоне в результате обстрела РФ погиб 11-летний мальчик. Еще один ребенок ранен

Офис Генерального прокурора
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Российская армия 31 декабря обстреляла Херсон. В результате вражеской атаки погиб мальчик, еще один ребенок получил ранение.

Армия РФ атаковала Херсон

Офис генерального прокурора сообщил, что это произошло в 15.10 и указывает, что погибшему мальчику было 11 лет. Также ранена 30-летняя женщина. Расследуется нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

По словам Прокудина, дети во время атаки находились вблизи магазина. Подросток погиб на месте, 9-летний мальчик с черепно-мозговой травмой находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Враг ударил по Херсону. В это время вблизи магазина находились дети. 11-летний мальчик погиб на месте. 9-летний мальчик – в крайне тяжелом состоянии. У него черепно-мозговая травма. Врачи борются за его жизнь, – написал он.

Ранее 31 декабря глава Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил, что российская армия обстреляла Корабельный район Херсона. В результате атаки ранения получили 71-летняя женщина и двое мужчин 52 и 55 лет.

Позже Мрочко сообщил, что количество раненых возросло до семи.

Обстрел Херсонского вокзала

26 декабря российские террористы обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. В результате атаки погиб 29-летний работник полиции Кировоградской области.

Также в результате обстрела получили ранения двое работников полиции Херсонской в возрасте 34 и 38 лет, и двое гражданских в возрасте 34 и 51 год.

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