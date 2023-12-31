Армия РФ обстреляла Херсон. Есть раненые

С самого утра 31 декабря российская террористическая армия атакует Херсон с воздуха. Прилеты вражеских снарядов были в Корабельном районе города. На данный момент известно о семи раненых.
Обстрел армией РФ Херсона продолжается
Российские войска утром обстреляли Херсон, ранения получили три человека.
Об этом в Telegram сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
По его словам, обстрел подвергся Корабельному району города.
По информации Офиса генерального прокурора, военные РФ обстреляли Херсон из артиллерийского оружия. Тяжелые ранения получил мужчина, который в момент атаки находился на улице. Ему оказывают помощь в больнице.
Позже стало известно, что количество раненых в результате обстрела Корабельного района в Херсоне возросло до семи.
А затем обновил информацию, отметив, что количество раненых в результате утреннего обстрела армией РФ Корабельного района Херсона снова увеличилось.
Обстрел Херсонского вокзала
26 декабря российские террористы обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне.
В результате атаки погиб 29-летний работник полиции Кировоградской области.
Также в результате обстрела получили ранения двое работников полиции Херсонской в возрасте 34 и 38 лет, и двое гражданских в возрасте 34 и 51 год.
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