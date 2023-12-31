Армия РФ обстреляла Херсон. Есть раненые

С самого утра 31 декабря российская террористическая армия атакует Херсон с воздуха. Прилеты вражеских снарядов были в Корабельном районе города. На данный момент известно о семи раненых.

Обстрел армией РФ Херсона продолжается

Российские войска утром обстреляли Херсон, ранения получили три человека.

Об этом в Telegram сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Пока известно о трех раненых в Херсоне в результате "братских поздравлений" с левого берега. Мужчины 52 и 55 лет и 71-летняя женщина госпитализированы с травмами разной степени тяжести, - написал Мрочко. Поделиться

По его словам, обстрел подвергся Корабельному району города.

По информации Офиса генерального прокурора, военные РФ обстреляли Херсон из артиллерийского оружия. Тяжелые ранения получил мужчина, который в момент атаки находился на улице. Ему оказывают помощь в больнице.

Позже стало известно, что количество раненых в результате обстрела Корабельного района в Херсоне возросло до семи.

За медицинской помощью обратились еще двое мужчин. У обоих контузия. В момент обстрела Корабельного района Херсона со стороны российских оккупационных войск около 10.20 они находились в автомобиле, - написал Мрочко. Поделиться

А затем обновил информацию, отметив, что количество раненых в результате утреннего обстрела армией РФ Корабельного района Херсона снова увеличилось.

К медикам обратились еще двое мужчин 48 и 71 года. Это уже семь травмированных во время вражеской атаки на Херсон, – написал Мрочко. Поделиться

Обстрел Херсонского вокзала

26 декабря российские террористы обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне.

В результате атаки погиб 29-летний работник полиции Кировоградской области.

Также в результате обстрела получили ранения двое работников полиции Херсонской в возрасте 34 и 38 лет, и двое гражданских в возрасте 34 и 51 год.