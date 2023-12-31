ВСУ отразили атаки армии РФ в Херсонской области и в районе Авдеевки — возведение Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили атаки армии РФ в Херсонской области и в районе Авдеевки — возведение Генштаба

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Украинские военные в течение суток отразили серию атак преступной армии РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области и в районе Авдеевки Донецкой области.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что за сутки украинские военные 54 раза вступали в бой с подразделениями оккупационной российской армии.

Отражены 13 вражеских атак на левом берегу Днепра в Херсонской области. Российские оккупанты понесли многочисленные потери в результате успешной работы артиллерии ВСУ.

Также Силы обороны сдерживают попытки наступления врага в районе Авдеевки Донецкой области.

За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 3 зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 зенитных ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.

В то же время в течение суток враг выпустил по Украине 9 ракет и нанес 55 авиаударов, совершил 79 обстрелов из РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив управляемые ракеты Х-59 по городам Днепр и Одесса, ракету "Искандер" по Запорожью и зенитные управляемые ракеты С-300 по гражданским объектам центральной части города Харькова.

Противовоздушной обороной уничтожена управляемая ракета Х-59. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартиные дома, гостиница, больницы, другая гражданская и промышленная инфраструктура.

Авиационные удары получили:

  • Архиповка Черниговской области;

  • Толстодубовое Сумской области;

  • Синьковка, Песчаное Харьковской области;

  • Новоселовское, Стельмаховка, Надежда, Белогоровки Луганской области;

  • Авдеевка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области;

  • Тягинко и Херсон Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

  • На Купянском направлении украинские защитники отразили 8 атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

  • На Лиманском направлении Силы обороны отразили 2 атаки противника возле Макеевки Луганской области.

  • На Бахмутском направлении наши воины отразили 9 атак оккупантов вблизи Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

  • На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак врага неподалеку от Степного, Авдеевки и еще 13 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

  • На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 8 атак.

  • На Шахтерском направлении украинские воины отразили 2 атаки противника вблизи Приютного Запорожской области.

  • На Запорожском направлении Силы обороны отбили 4 атаки кафиров западнее Вербового и восточнее Копани Запорожской области.

  • На Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны. Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Что известно о текущих и общих вражеских потерях

По информации Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 960 российских захватчиков.

Общие потери армии РФ с начала войны составляют:

  • личного состава – около 359 тыс. 230 (+960) человек ликвидировано;

  • танков – 5 тыс 977 (+8) ед;

  • боевых бронированных машин – 11 тыс 70 (+17) ед;

  • артиллерийских систем – 8 тыс 464 (+30) ед;

  • РСЗО – 943 (+4) ед.;

  • средства ПВО – 623 (+2) ед.;

  • самолетов – 329 ед;

  • вертолетов – 324 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 тыс 591 (+37) ед;

  • крылатые ракеты – 1 тыс 709 (+1) ед;

  • корабли/катера - 23 ед.;

  • подводные лодки – 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн – 11 тыс 292 (+48) ед;

  • специальная техника – 1 тыс 268 (+8) ед.

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