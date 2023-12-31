ВСУ отразили атаки армии РФ в Херсонской области и в районе Авдеевки — возведение Генштаба

Украинские военные в течение суток отразили серию атак преступной армии РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области и в районе Авдеевки Донецкой области.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что за сутки украинские военные 54 раза вступали в бой с подразделениями оккупационной российской армии.

Отражены 13 вражеских атак на левом берегу Днепра в Херсонской области. Российские оккупанты понесли многочисленные потери в результате успешной работы артиллерии ВСУ.

Также Силы обороны сдерживают попытки наступления врага в районе Авдеевки Донецкой области.

За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 3 зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 зенитных ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.

В то же время в течение суток враг выпустил по Украине 9 ракет и нанес 55 авиаударов, совершил 79 обстрелов из РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив управляемые ракеты Х-59 по городам Днепр и Одесса, ракету "Искандер" по Запорожью и зенитные управляемые ракеты С-300 по гражданским объектам центральной части города Харькова.

Противовоздушной обороной уничтожена управляемая ракета Х-59. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартиные дома, гостиница, больницы, другая гражданская и промышленная инфраструктура.

Авиационные удары получили:

Архиповка Черниговской области;

Толстодубовое Сумской области;

Синьковка, Песчаное Харьковской области;

Новоселовское, Стельмаховка, Надежда, Белогоровки Луганской области;

Авдеевка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области;

Тягинко и Херсон Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 8 атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 2 атаки противника возле Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 9 атак оккупантов вблизи Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак врага неподалеку от Степного, Авдеевки и еще 13 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 8 атак.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили 2 атаки противника вблизи Приютного Запорожской области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 4 атаки кафиров западнее Вербового и восточнее Копани Запорожской области.

На Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны. Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Что известно о текущих и общих вражеских потерях

По информации Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 960 российских захватчиков.

Общие потери армии РФ с начала войны составляют: