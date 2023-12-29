Сколько самолетов РФ сбили ВСУ в течение 2023 года — ответ Страткома

В этом году украинские военные сбили 45 самолетов преступной армии РФ. Оккупационная российская армия несет бешеные потери среди состава военных летчиков.

Что известно о потерях авиации РФ в течение года войны в Украине

Отмечается, что наибольшие потери в военных пилотах преступная армия понесла в начале января этого года.

А в конце года Вооруженные Силы практически закрыли небо для российских истребителей – пять самолетов уничтожили за три дня, отмечают аналитики Страткому ВСУ. Поделиться

В НАТО подсчитали количество перехваченных за год самолетов армии РФ

Военно-воздушные силы Североатлантического Альянса более 300 раз перехватывали боевые самолеты России, приближавшиеся к воздушному пространству НАТО в течение этого года.

Большинство из трех сотен перехватов самолетов РФ в 2023 году производилось над Балтийским морем.

Постоянные миссии НАТО по воздушному патрулированию требуют, чтобы авиация Альянса поднималась на перехват во всех ситуациях, когда российские военные самолеты "непредсказуемым образом приближаются к воздушному пространству союзников".

Как отмечается, российские военные самолеты систематически не передавали код транспондера, который должен указывать их положение и высоту, не сообщал план полета и не общался с авиадиспетчерами.

В НАТО отмечают, что подавляющее большинство сближений между самолетами Альянса и РФ были "безопасными и профессиональными", а прямые нарушения воздушного пространства стран НАТО российскими военными самолетами были редкими и обычно кратковременными.