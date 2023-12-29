Сколько самолетов РФ сбили ВСУ в течение 2023 года — ответ Страткома

В этом году украинские военные сбили 45 самолетов преступной армии РФ. Оккупационная российская армия несет бешеные потери среди состава военных летчиков.
Что известно о потерях авиации РФ в течение года войны в Украине
Отмечается, что наибольшие потери в военных пилотах преступная армия понесла в начале января этого года.
В НАТО подсчитали количество перехваченных за год самолетов армии РФ
Военно-воздушные силы Североатлантического Альянса более 300 раз перехватывали боевые самолеты России, приближавшиеся к воздушному пространству НАТО в течение этого года.
Большинство из трех сотен перехватов самолетов РФ в 2023 году производилось над Балтийским морем.
Постоянные миссии НАТО по воздушному патрулированию требуют, чтобы авиация Альянса поднималась на перехват во всех ситуациях, когда российские военные самолеты "непредсказуемым образом приближаются к воздушному пространству союзников".
Как отмечается, российские военные самолеты систематически не передавали код транспондера, который должен указывать их положение и высоту, не сообщал план полета и не общался с авиадиспетчерами.
В НАТО отмечают, что подавляющее большинство сближений между самолетами Альянса и РФ были "безопасными и профессиональными", а прямые нарушения воздушного пространства стран НАТО российскими военными самолетами были редкими и обычно кратковременными.