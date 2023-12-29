Протягом цього року українські військові збили 45 літаків злочинної армії РФ. Окупаційна російська армія зазнає шалених втрат серед складу військових льотчиків.

Що відомо про втрати авіації РФ протягом року війни в Україні

Зазначається, що найбільших втрат у військових пілотах злочинна армія зазнала на початку січня цього року.

А наприкінці року Збройні Сили практично закрили небо для російських винищувачів - п’ять літаків знищили за три дні, - зазначають аналітики Страткому ЗСУ. Поширити

У НАТО підрахували кількість перехоплених за рік літаків армії РФ

Військово-повітряні сили Північноатлантичного Альянсу більше ніж 300 разів перехоплювали бойові літаки Росії, які наближалися до повітряного простору НАТО протягом цього року.

Більшість із трьох сотень перехоплень літаків РФ у 2023 році проводилося над Балтійським морем.

Постійні місії НАТО з повітряного патрулювання вимагають, щоб авіація Альянсу підіймалася на перехоплення у всіх ситуаціях, коли російські військові літаки "непередбачуваним чином наближаються до повітряного простору союзників".

Як зазначається, російські військові літаки систематично не передавали код транспондера, який повинен вказувати їхнє положення та висоту, не повідомляли план польоту та не спілкувалися з авіадиспетчерами.

У НАТО наголошують, що переважна більшість зближень між літаками Альянсу і РФ були "безпечними та професійними", а прямі порушення повітряного простору країн НАТО російськими військовими літаками були рідкісними та зазвичай короткочасними.