ВСУ поразили 3 ЗРК, 7 артсредств и 3 станции РЭБ армии РФ — сводка Генштаба

Российские захватчики не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 11 безуспешных штурмовых действий, но ВСУ по-прежнему удерживают занятые позиции и наносят оккупантам значительные потери.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 30.12.2023 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

В течение суток произошло 49 боевых столкновений.

Всего враг нанес 3 ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив управляемые ракеты Х-59 по городам Днепр и Одесса и ракету "Искандер" по Запорожью. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена управляемая ракета Х-59. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, больницы, другая гражданская и промышленная инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Архиповка Черниговской области и Толстодубово Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 40 населенных пунктов, среди них Лисковщина, Михальчина Слобода, Гремяч Черниговской области; Фотовыж, Волфин, Александровка Сумской области; Бочковое, Красное Первое Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага у Синьковки Харьковской области. Также противник нанес авиационные удары в районах Песчаного Харьковской области и Новоселовского, Стельмаховки, Надежды Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 2 атаки врага вблизи Макеевки Луганской области. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Белогоровки Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области и Торское, Серебрянка, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 9 атак противника в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где противник пытался восстановить утраченное положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Ивановское, Калиновка, Клещиевка, Андреевка, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки противника в районах Степного, Авдеевки и еще 13 – возле Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь враг при поддержке авиации безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник при поддержке авиации совершил 7 безуспешных атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Марьинка, Курахово, Победа, Елизаветовка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении наши защитники отразили 2 атаки противника возле Приютного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника восточнее населенного пункта Копани Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Полтавка, Луговское, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Каменское, Плавные Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Тягинка, Ивановка, Антоновка и Херсон Херсонской области. Также враг нанес авиационные удары в районах Тягинки и Херсона.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Захватчики не отказываются от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Да, в течение суток противник совершил 11 безуспешных штурмовых действий, но наши подразделения и дальше удерживают занятые позиции и наносят оккупантам значительные потери.

В течение суток наша авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 зенитных ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.