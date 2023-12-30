ВСУ уничтожили более 700 оккупантов РФ, 20 артсистем и 16 танков — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 358270 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 750 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков – 5969 (+16) ед;

боевых бронированных машин – 11 053 (+20) ед.;

артиллерийских систем – 8434 (+17) ед.;

РСЗО – 939 (+1) ед.;

средства ПВО – 621 (+1) ед.;

самолетов – 329 ед.;

вертолетов - 324 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6554 (+15) ед.;

крылатые ракеты – 1708 (+88) ед;

корабли/катера - 23 ед.;

подводные лодки – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 11244 (+29) ед;

специальная техника – 1260 (+6) ед.

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Бахмутском направлении наши воины отразили 2 атаки окупантов в районах Богдановки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 8 атак врага в районах Степного, Авдеевки и 21 атаку возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 9 атак.

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 2 атаки противника западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил более 10 безуспешных штурмовых действий.