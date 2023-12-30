ЗСУ знищили понад 700 окупантів РФ, 20 артсистем та 16 танків — зведення Генштабу

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 358 270 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 750 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків - 5969 (+16) од;

бойових броньованих машин - 11 053 (+20) од.;

артилерійських систем - 8434 (+17) од.;

РСЗВ - 939 (+1) од.;

засоби ППО - 621 (+1) од.;

літаків - 329 од.;

гелікоптерів - 324 од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6554 (+15) од.;

крилаті ракети - 1708 (+88) од;

кораблі/катери - 23 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 11 244 (+29) од.;

спеціальна техніка - 1260 (+6) од.

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки окупантів в районах Богданівки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 8 атак ворога в районах Степового, Авдіївки та 21 атаку біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 9 атак.

На Шахтарському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку наші воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив понад 10 безуспішних штурмових дій.