ЗСУ завдали 10 авіаударів по позиціях армії РФ і відбили 31 ворожу атаку — зведення Генштабу

Українські військові протягом доби відбили численні атаки злочинної армії РФ на лівому березі Дніпра на Херсонщині та на сході України і завдали ворогу численних втрат у живій силі та військовій техніці.

Що відомо про успіхи ЗСУ та наслідки атак армії РФ по Україні

Зазначається, що протягом доби українські військові 31 раз вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.

Попри значні втрати, ворог продовжує ведення загарбницької війни, ігноруючі закони та звичаї війни, продовжує тактику терору та завдає ударів як по військових, так і по цивільних об’єктах.

Ворог активно застосувує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу "FPV", проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки, збільшив кількість авіаударів.

ЗСУ протягом доби відбили 9 спроб російських окупантів атакувати на лівому березі Дніпра на Херсонщині та завдали ворогу численних втрат у живій силі та техніці.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 артилерійські засоби, 5 складів боєприпасів та ще 2 інші важливі цілі противника.

Між тим російські окупанти протягом ночі та зранку 29 грудня завдали масованого ракетного удару по Україні, атакувавши об’єкти критичної інфраструктури, військові та цивільні об’єкти.

Противник застосував проти України близько 160 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА.

Силами та засобами протиповітряної оборони України 88 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131" було знищено.

Загалом протягом доби зафіксовано 134 ракетних та 60 авіаударів, 36 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, лікарні, інша цивільна та промислова інфраструктура.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту