ВСУ нанесли 10 авиаударов по позициям армии РФ и отразили 31 вражескую атаку — сводка Генштаба

Украинские военные в течение суток отразили многочисленные атаки преступной армии РФ на левом берегу Днепра на Херсонщине и на востоке Украины и нанесли врагу многочисленные потери в живой силе и военной технике.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что за сутки украинские военные 31 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

Несмотря на значительные потери, враг продолжает ведение захватнической войны, игнорирует законы и обычаи войны, продолжает тактику террора и наносит удары как по военным, так и по гражданским объектам.

Враг активно применяет оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники, увеличил количество авиаударов.

ВСУ в течение суток отбили 9 попыток российских окупантов атаковать на левом берегу Днепра в Херсонской области и нанесли врагу многочисленные потери в живой силе и технике.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 3 зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 артиллерийских средства, 5 складов боеприпасов и еще 2 другие важные цели противника.

Между тем российские оккупанты в течение ночи и утром 29 декабря нанесли массированный ракетный удар по Украине, атаковав объекты критической инфраструктуры, военные и гражданские объекты.

Противник применил против Украины около 160 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БПЛА.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 88 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 27 ударных БПЛА "Shahed-136/131" были уничтожены.

Всего за сутки зафиксировано 134 ракетных и 60 авиаударов, 36 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, больницы, другая гражданская и промышленная инфраструктура.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта