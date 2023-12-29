ВСУ нанесли 10 авиаударов по позициям армии РФ и отразили 31 вражескую атаку — сводка Генштаба

Украинские военные в течение суток отразили многочисленные атаки преступной армии РФ на левом берегу Днепра на Херсонщине и на востоке Украины и нанесли врагу многочисленные потери в живой силе и военной технике.
Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине
Отмечается, что за сутки украинские военные 31 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.
Несмотря на значительные потери, враг продолжает ведение захватнической войны, игнорирует законы и обычаи войны, продолжает тактику террора и наносит удары как по военным, так и по гражданским объектам.
Враг активно применяет оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники, увеличил количество авиаударов.
ВСУ в течение суток отбили 9 попыток российских окупантов атаковать на левом берегу Днепра в Херсонской области и нанесли врагу многочисленные потери в живой силе и технике.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 3 зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 артиллерийских средства, 5 складов боеприпасов и еще 2 другие важные цели противника.
Между тем российские оккупанты в течение ночи и утром 29 декабря нанесли массированный ракетный удар по Украине, атаковав объекты критической инфраструктуры, военные и гражданские объекты.
Противник применил против Украины около 160 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БПЛА.
Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 88 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 27 ударных БПЛА "Shahed-136/131" были уничтожены.
Всего за сутки зафиксировано 134 ракетных и 60 авиаударов, 36 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.
В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.
Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, больницы, другая гражданская и промышленная инфраструктура.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Красные Лозы, Железный Мост, Блешня Черниговской области; Степок, Запсилье, Басовка, Поповка Сумской области; Уды, Гурьев Казачок, Красное Первое, Амбарное Харьковской области.
На Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.
На лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области и Терны, Серебрянка Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отбита атака противника в районе Андреевки Донецкой области, где противник пытался восстановить утраченное положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 3 атаки врага в районах Степного, Авдеевки и еще 12 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь и Новобахмутовка Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник совершил пять безуспешных атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка.
На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Полтавка, Малиновка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Каменское, Степногорск Запорожской области.
На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись Ивановка, Антоновка, Новотягинка, Херсон Херсонской области; Солончаки Николаевской области.
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