Армія РФ обстріляла Херсон. Є поранені

З самого ранку 31 грудня російська терористична армія атакує Херсон з повітря. “Прильоти” ворожих снарядів були у Корабельному районі міста. На даний момент відомо про сімох поранених.
Обстріл армією РФ Херсона триває
Російські війська зранку обстріляли Херсон, поранень зазнали троє людей.
Про це у Telegram повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
За його словами, обстрілу зазнав Корабельний район міста.
За інформацією Офісу генерального прокурора, військові РФ обстріляли Херсон з артилерійської зброї. Тяжких поранень зазнав чоловік, який у момент атаки перебував на вулиці. Йому надають допомогу у лікарні.
Пізніше стало відомо, що кількість поранених унаслідок обстрілу Корабельного району у Херсоні зросла до семи.
А потім оновив інформацію, зазначивши, що кількість поранених унаслідок ранкового обстрілу армією РФ Корабельного району Херсона знову збільшилася.
Обстріл Херсонського вокзалу
26 грудня російські терористи обстріляли залізничний вокзал у Херсоні.
Внаслідок атаки загинув 29-річний працівник поліції Кіровоградської області.
Також в результаті обстрілу отримали поранення двоє працівників поліції Херсонської віком 34 та 38 років, й двоє цивільних віком 34 та 51 рік.
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