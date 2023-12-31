Армія РФ обстріляла Херсон. Є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Херсон. Є поранені

Херсонська МВА
Херсон
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З самого ранку 31 грудня російська терористична армія атакує Херсон з повітря. “Прильоти” ворожих снарядів були у Корабельному районі міста. На даний момент відомо про сімох поранених.

Обстріл армією РФ Херсона триває

Російські війська зранку обстріляли Херсон, поранень зазнали троє людей.

Про це у Telegram повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Наразі відомо про трьох поранених у Херсоні внаслідок "братських привітань" з лівого берега. Чоловіки 52 і 55 років та 71-річна жінка ушпиталені з травмами різного ступеня тяжкості, – написав Мрочко.

За його словами, обстрілу зазнав Корабельний район міста.

За інформацією Офісу генерального прокурора, військові РФ обстріляли Херсон з артилерійської зброї. Тяжких поранень зазнав чоловік, який у момент атаки перебував на вулиці. Йому надають допомогу у лікарні.

Пізніше стало відомо, що кількість поранених унаслідок обстрілу Корабельного району у Херсоні зросла до семи.

По медичну допомогу звернулися ще двоє чоловіків. У обох контузія. На момент обстрілу Корабельного району Херсона з боку російських окупаційних військ близько 10.20 вони перебували в автівці, - написав Мрочко.

А потім оновив інформацію, зазначивши, що кількість поранених унаслідок ранкового обстрілу армією РФ Корабельного району Херсона знову збільшилася.

До медиків звернулися ще двоє чоловіків 48 і 71 років. Це вже семеро травмованих під час ворожої атаки на Херсон, – написав Мрочко.

Обстріл Херсонського вокзалу

26 грудня російські терористи обстріляли залізничний вокзал у Херсоні.

Внаслідок атаки загинув 29-річний працівник поліції Кіровоградської області.

Також в результаті обстрілу отримали поранення двоє працівників поліції Херсонської віком 34 та 38 років, й двоє цивільних віком 34 та 51 рік.

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