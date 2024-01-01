Армія РФ обстріляла Херсонщину. Є загибла та поранені

1 січня російські терористи атакували з повітря село Велетенське у Херсонській області. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще одну жительку села поранено. Також під ворожий вогонь потрапило село Новокаїри, там теж є поранений – 70-річний чоловік.

Окупанти знову обстріляли Херсонщину – є жертви

Російська армія обстріляла житловий будинок у селі Велетенське Херсонського району 1 січня. Під завалами опинилися двоє людей.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

73-річна жінка отримала смертельні травми. Її тіло дістали працівники ДСНС з-під знищеної оселі. Мої співчуття рідним... - написав він. Поширити

За словами голови ОВА, ще одну місцеву жительку, 50 років, вдалося врятувати. Її шпиталізували з пораненням ноги та спини.

Потерпілій надається уся необхідна допомога, – констатував Прокудін. Поширити

Фото з місця трагедії опублікували також у Telegram ДСНС України.

Також армія РФ здійснила ще один обстріл Херсонщини.

Окупанти обстріляли Новокаїри Милівської громади. Постраждав місцевий житель 1953 року народження. Він дістав вибухову травму та поранення грудної клітки, – повідомила Херсонська ОВА. Поширити

В ОВА додали, що чоловіку медичну допомогу надали на місці.

Обстріли Херсонщини: що відомо

Оперативна інформація з 06:00 31.12.2023 по 06:00 01.01.2024 надана Херсонською ОВА.

За 31 грудня 2023 року противник здійснив 123 обстріли, випустивши по Херсонщині 565 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, з них – 1 ракетний.

По місту Херсон ворог випустив 92 снаряди.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичну установу, заклад освіти, об'єкт критичної інфраструктури, автозаправну станцію, автоцентр та базу у Херсоні; об'єкти критичної інфраструктури у Херсонському районі; пункт незламності та навчальний заклад у Бериславському районі.

Через російську агресію загинула 1 дитина; 14 осіб дістали поранення, з них – 1 дитина.