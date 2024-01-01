Армія РФ обстріляла Херсонщину. Є загибла та поранені

1 січня російські терористи атакували з повітря село Велетенське у Херсонській області. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще одну жительку села поранено. Також під ворожий вогонь потрапило село Новокаїри, там теж є поранений – 70-річний чоловік.
Окупанти знову обстріляли Херсонщину – є жертви
Російська армія обстріляла житловий будинок у селі Велетенське Херсонського району 1 січня. Під завалами опинилися двоє людей.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.
За словами голови ОВА, ще одну місцеву жительку, 50 років, вдалося врятувати. Її шпиталізували з пораненням ноги та спини.
Фото з місця трагедії опублікували також у Telegram ДСНС України.
Також армія РФ здійснила ще один обстріл Херсонщини.
В ОВА додали, що чоловіку медичну допомогу надали на місці.
Обстріли Херсонщини: що відомо
Оперативна інформація з 06:00 31.12.2023 по 06:00 01.01.2024 надана Херсонською ОВА.
За 31 грудня 2023 року противник здійснив 123 обстріли, випустивши по Херсонщині 565 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, з них – 1 ракетний.
По місту Херсон ворог випустив 92 снаряди.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичну установу, заклад освіти, об'єкт критичної інфраструктури, автозаправну станцію, автоцентр та базу у Херсоні; об'єкти критичної інфраструктури у Херсонському районі; пункт незламності та навчальний заклад у Бериславському районі.
Через російську агресію загинула 1 дитина; 14 осіб дістали поранення, з них – 1 дитина.
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