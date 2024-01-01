Армия РФ обстреляла Херсонскую область. Есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Херсонскую область. Есть погибшие и раненые

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Армия РФ обстреляла Херсонскую область. Есть погибшие и раненые
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1 января российские террористы атаковали с воздуха село Велетенське в Херсонской области. В результате обстрела погибла женщина, еще одна жительница села ранена. Также под вражеский огонь попало село Новокаиры, там тоже есть раненый – 70-летний мужчина.

Оккупанты снова обстреляли Херсонщину – есть жертвы

Российская армия обстреляла жилой дом в селе Велетенське Херсонского района 1 января. Под завалами оказались два человека.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

73-летняя женщина получила смертельные травмы. Ее тело извлекли работники ГСЧС из-под уничтоженного дома. Мои соболезнования родным… – написал он.

По словам главы ОВА, еще одну местную жительницу, 50 лет, удалось спасти. Ее госпитализировали с ранением ноги и спины.

Потерпевшей оказывается вся необходимая помощь, – констатировал Прокудин.

Фото с места трагедии опубликовали также в Telegram ГСЧС Украины.

Также армия РФ совершила еще один обстрел Херсонщины.

Оккупанты обстреляли Новокаиры Миловской громады. Пострадал местный житель 1953 года. Он получил взрывную травму и ранение грудной клетки, – сообщила Херсонская ОВА.

В ОВА добавили, что мужчине медицинскую помощь оказали на месте.

Обстрелы Херсонщины: что известно

Оперативная информация с 06:00 31.12.2023 по 06:00 01.01.2024 предоставлена Херсонской ОВА.

За 31 декабря 2023 года противник совершил 123 обстрела, выпустив по Херсонщине 565 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, из них – 1 ракетный.

По городу Херсон враг выпустил 92 снаряда.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; медицинское учреждение, учебное заведение, объект критической инфраструктуры, автозаправочную станцию, автоцентр и базу в Херсоне; объекты критической инфраструктуры в Херсонском районе; пункт несокрушимости и учебное заведение в Бериславском районе.

Из-за российской агрессии погиб 1 ребенок; 14 человек получили ранения, из них – 1 ребенок.

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