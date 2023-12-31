У ГУР різко відповіли на заяву РФ щодо обстрілу Харкова

Міноборони РФ звинуватило ЗСУ у завданні удару з РСЗВ по Бєлгороду, унаслідок якого нібито загинули мирні жителі, зокрема діти. У відповідь на це збройні сили країни-агресорки завдали ракетний удар по готелю "Харків Палас" та, за їх словами, знищили представників ГУР і ЗСУ, причетних до "теракту в Бєлгороді". ГУР жорстко відреагувало на заяви російських терористів.

“Хвороблива маячня” – ГУР про цинічну заяву МО РФ щодо атаки на Харків

Російське Міноборони заявило, що при обстрілі Харкова "було знищено представників ГУР МОУ і ЗСУ, які брали участь у плануванні та виконанні атаки на Бєлгород". В українській розвідці назвали ці заяви хворобливою маячнею терористичного режиму.

Про це пресслужба ГУР написала у Telegram.

Міноборони Російської Федерації, яка щодня вбиває мирних мешканців України звинуватило ЗСУ у завданні удару з використанням реактивних систем залпового вогню по місту Бєлгород, "унаслідок якого загинули мирні жителі, зокрема діти".

Сказано, що у відповідь збройні сили РФ "уразили центри ухвалення рішень і військові об'єкти в місті Харків".

Ударами високоточних ракет по будівлі служби безпеки України в Харківській області та пункту тимчасової дислокації націоналістичного формування "Правий сектор" ліквідовано представників рухомого складу СБУ, іноземних найманців і бойовиків підрозділу "Кракен", які безпосередньо здійснювали підготовку диверсій на російській території. Поширити

Спікер ГУР Андрій Юсов жорстко відповів на цинічну заяву країни-агресорки.

Стосовно чергової маячні від так званого Міністерства оборони держави-агресора можемо повідомити, що під час чергового терористичного акту РФ і ракетного удару вчора по Харкову жоден співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони, відповідно як і жоден боєць спецпідрозділу ГУР МО "Кракен", не постраждав. Поширити

В той же час агресор вчергове вдарив по цивільних, і аж ніяк не військових об'єктах. Це постійна практика РФ і її терористичних ракетних ударів, які спрямовані саме проти цивільної інфраструктури і мирних мешканців. Усі інші заяви про уявні "ураження" представників ГУР МОУ – чергова хвороблива фантазія людей, що живуть у паралельній реальності та ведуть геноцидну війну проти України, за що безумовно будуть покарані. Поширити

Ракетний обстріл Харкова: що відомо

30 грудня під час масованого обстрілу Харкова ворог вдарив зенітними ракетами С-300 по будівлі готелю "Kharkiv Palace".

Харківська обласна прокуратура повідомила, що внаслідок ворожої атаки на центр Харкова поранено 26 осіб, серед них діти та іноземець.

У результаті обстрілів пошкоджено готель, багатоквартирні житлові будинки, дитячий садок, адміністративні будівлі, магазини, ресторани, торгівельні павільйоні та автомобілі людей тощо.

30 грудня в російському Бєлгороді лунали вибухи, після роботи російської ППО в центрі міста впали уламки. Співрозмовник УП у спецслужбах повідомив, що Сили оборони відпрацювали по російських військових об'єктах Бєлгородської області, однак через "непрофесійні дії ППО" Росії й "сплановані провокації" уламки впали в центрі міста.