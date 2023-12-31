У ГУР резко ответили на заявление РФ об обстреле Харькова

Минобороны РФ обвинило ВСУ в нанесении удара с РСЗО по Белгороду, в результате которого якобы погибли мирные жители, в том числе дети. В ответ на это вооруженные силы страны-агрессора нанесли ракетный удар по гостинице "Харьков Палас" и, по их словам, уничтожили представителей ГУР и ВСУ, причастных к "теракту в Белгороде". ГУР жестко отреагировало на заявления российских террористов.

"Болезненный бред" - ГУР о циничном заявлении МО РФ об атаке на Харьков

Российское Минобороны заявило, что при обстреле Харькова "были уничтожены представители ГУР МОУ и ВСУ, принимавшие участие в планировании и выполнении атаки на Белгород". В украинской разведке назвали эти заявления болезненным бредом террористического режима.

Об этом пресс-служба ГУР написала в Telegram.

Минобороны Российской Федерации, которая ежедневно убивает мирных жителей Украины, обвинило ВСУ в нанесении удара с использованием реактивных систем залпового огня по городу Белгород, "в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети".

Сказано, что ответные вооруженные силы РФ "поразили центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков".

Ударами высокоточных ракет по зданию службы безопасности Украины в Харьковской области и пункта временной дислокации националистического формирования "Правый сектор" ликвидированы представители подвижного состава СБУ, иностранные наемники и боевики подразделения "Кракен", которые непосредственно осуществляли подготовку диверсий на российской территории. Поделиться

Спикер ГУР Андрей Юсов жестко ответил на циничное заявление страны-агрессорки.

Относительно очередного бреда от так называемого Министерства обороны государства-агрессора можем сообщить, что во время очередного террористического акта РФ и ракетного удара вчера по Харькову ни один сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны, соответственно как ни один боец спецподразделения ГУР МО "Кракен", не пострадал. Поделиться

В то же время агрессор в очередной раз ударил по гражданским, и отнюдь не военным объектам. Это постоянная практика РФ и ее террористических ракетных ударов, направленных именно против гражданской инфраструктуры и мирных жителей. Все остальные заявления о мнимых "поражениях" представителей ГУР МОУ – очередная болезненная фантазия людей, живущих в параллельной реальности и ведущих геноцидную войну против Украины, за что, безусловно, будут наказаны. Поделиться

Ракетный обстрел Харькова: что известно

30 декабря во время массированного обстрела Харькова враг ударил зенитными ракетами С-300 по зданию гостиницы "Kharkiv Palace".

Харьковская областная прокуратура сообщила, что в результате вражеской атаки на центр Харькова ранены 26 человек, среди них дети и иностранец.

В результате обстрелов повреждены гостиница, многоквартирные жилые дома, детский сад, административные здания, магазины, рестораны, торговые павильоны и автомобили людей.

30 декабря в российском Белгороде раздавались взрывы, после работы российской ПВО в центре города упали обломки. Собеседник УП в спецслужбах сообщил, что Силы обороны отработали по российским военным объектам Белгородской области, однако из-за "непрофессиональных действий ПВО" России и "спланированных провокаций" обломки упали в центре города.