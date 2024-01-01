У Києві зросла кількість загиблих внаслідок масованої атаки РФ

Станом на ранок 1 січня уже відомо про 28 загиблих у Києві внаслідок наймасованішої повітряної атаки РФ на Україну.

Атака РФ на Україну 29 грудня: у Києві продовжує рости кількість загиблих

За словами очільника КМВА Сергія Попка, працівникам ДСНС вдалося виявити ще 4 тіла загиблих під завалами.

Він звертає увагу на те, що загальна кількість загиблих зросла вже до 28 осіб.

Окрім того, наголошується, що ще 30 осіб під час тієї атаки постраждали.

Згідно з даними пресслужби ДСНС, рятувальники змогли перемістити і вивезти 2 тисячі 675 м куб зруйнованих будівельних конструкцій.

Що важливо розуміти, аварійно-рятувальні роботи досі тривають в цілодобовому режимі.

Наразі до них залучені 47 осіб та 21 одиниця техніки.

1 січня у Києві оголошений День жалоби.

Що відомо про атаку Росії на Україну 29 грудня

Вранці 29 грудня російські загарбники випустили по Україні рекордну кількість ракет та дронів.

Армія РФ атакувала Київську, Одеську, Дніпропетровську, Львівську, Харківську та Запорізьку області.

Як заявили згодом Повітряні сили ЗСУ, це була наймасованіша повітряна атака ворога за весь період війни.

Солдати РФ застосували 158 засобів повітряного нападу − ракет різних типів та ударних БпЛА; 27 "Шахедів" і 87 крилатих ракет вдалося знищити.

Точна кількість загиблих в результаті російської атаки на Україну 29 грудня досі невідома, оскільки тривають рятувальні роботи. Йдеться про десятки жертв у різних регіонах країни.

Окрім того, понад 140 українців постраждали.