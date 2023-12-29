Бійці ЗСУ ліквідували відомого російського маніяка

Українським воїнам вдалося знищити на полі бою так званого "тулунського маніяка", який у Росії зґвалтував 27 жінок.
В Україні ліквідували ще одного російського маніяка
За словами російських опозиційних журналістів, йдеться про російського окупанта Павла Шувалова, якого у 2021 році засудили до 24 років колонії суворого режиму.
Що важливо розуміти, він просидів у тюрмі лише 2 роки, а потім його відпустили воювати в Україну.
За словами журналістів, цю інформацію вони дізнались від трьох однополчан ліквідованого окупанта РФ, а також від своїх інсайдерів в правоохоронних органах.
Повідомляється про те, що Павло Шувалов народився в Тулуні Тулуна Іркутської області.
2 роки тому його засудили в справі про зґвалтування 27 жінок, двох із яких він убив.
Окрім того, уточнюється, що Шувалов зґвалтував 27 жінок з 2000 по 2019 роки.
На момент смерті йому було 55 років.
Втрати армії РФ станом на ранок 29 грудня 2023 року
Згідно з даними Генштабу ЗСУ, українським воїнам вдалося знищити за добу 850 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків - 5953 (+13) од.;
бойових броньованих машин - 11033 (+18) од.;
артилерійських систем - 8417 (+26) од.;
РСЗВ - 938 (+3) од.;
засоби ППО - 620 (+3) од.;
літаків - 329 од.;
вертольотів - 324 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6539 (+36) од.;
крилаті ракети - 1620 од.;
кораблі/катери - 23 од.;
підводні човни - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 11215 (+35) од.;
спеціальна техніка - 1254 (+7) од.
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