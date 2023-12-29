Бійці ЗСУ ліквідували відомого російського маніяка

Українським воїнам вдалося знищити на полі бою так званого "тулунського маніяка", який у Росії зґвалтував 27 жінок.

В Україні ліквідували ще одного російського маніяка

За словами російських опозиційних журналістів, йдеться про російського окупанта Павла Шувалова, якого у 2021 році засудили до 24 років колонії суворого режиму.

Що важливо розуміти, він просидів у тюрмі лише 2 роки, а потім його відпустили воювати в Україну.

В Україні загинув "тулунський маніяк", засуджений за зґвалтування 27 жінок, – йдеться в повідомленні. Поширити

За словами журналістів, цю інформацію вони дізнались від трьох однополчан ліквідованого окупанта РФ, а також від своїх інсайдерів в правоохоронних органах.

Повідомляється про те, що Павло Шувалов народився в Тулуні Тулуна Іркутської області.

2 роки тому його засудили в справі про зґвалтування 27 жінок, двох із яких він убив.

Просидівши у колонії суворого режиму тільки до квітня 2023 року злочинець вирішив підписати контракт "із неназваною "ПВК". Вже 29 травня 2023 року Павло Шувалов загинув під час боїв під Луганськом. Тіло маніяка забрати з поля бою не вдалося. Поширити

Окрім того, уточнюється, що Шувалов зґвалтував 27 жінок з 2000 по 2019 роки.

На момент смерті йому було 55 років.

Фото: відкриті джерела

Втрати армії РФ станом на ранок 29 грудня 2023 року

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, українським воїнам вдалося знищити за добу 850 російських загарбників, а з техніки знищено: