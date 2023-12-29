Залужний відреагував на скандальну заяву позаштатної помічниці Мартинюк
Категорія
Україна
Дата публікації

Залужний відреагував на скандальну заяву позаштатної помічниці Мартинюк

Валерій Залужний
Валерій Залужний

Як заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, від 28 грудня у нього більше немає помічників-консультантів на громадських засадах. Такою була реакція генерала на скандальну заяву його колишньої позаштатної помічниці Алли Мартинюк.

Що відомо про скандальну заяву Алли Мартинюк

28 грудня на ютуб-каналі "ISLND TV" Алла Мартинюк, яка називає себе волонтеркою та помічницею-консультанткою Головнокомандувача ЗСУ, вирішила прокоментувати вручення повісток.

Зараз я бачу, як комусь повістку дали, одразу там мами пишуть, вони одразу в істериці і ледь не прощаються з життям своїх синочків. Це неправильно, не потрібна ця істерія, потрібно вірити в те, що ваш син герой, він найкращий цвіт нації. Все одно ми всі помремо, ми всі не вічні, але навіть якщо це станеться, піти з цього життя гідно — це набагато краще, ніж іти вулицею і на тебе впаде цеглина чи переїде машина, бувають різні ситуації, - цинічно зазначила вона.

Така заява обурила українське суспільство, тому Алла Мартинюк одразу опублікувала відео, в якому поскаржилася на те, що її слова вирізали з інтерв’ю з неправильною інтерпретацією.

Я в жодному разі не агітувала батьків посилати дітей на смерть... Малось на увазі, що не потрібно думати про погане, що обов’язково все буде добре, - додала вона.

Як на заяву Мартинюк відреагував Залужний

Головнокомандувач ЗСУ звернув увагу на те, що сказане помічниками є виключно їхньою власною думкою.

Задля запобігання маніпуляціям у мас-медіа хочу зазначити: позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені Головнокомандувача Збройних Сил України, а сказане ними є виключно їхньою власною думкою.

Окрім того, він офіційно підтвердив, що від 28 грудня 2023 року у нього більше немає помічників-консультантів на громадських засадах.

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