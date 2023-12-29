Залужний відреагував на скандальну заяву позаштатної помічниці Мартинюк

Як заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, від 28 грудня у нього більше немає помічників-консультантів на громадських засадах. Такою була реакція генерала на скандальну заяву його колишньої позаштатної помічниці Алли Мартинюк.

Що відомо про скандальну заяву Алли Мартинюк

28 грудня на ютуб-каналі "ISLND TV" Алла Мартинюк, яка називає себе волонтеркою та помічницею-консультанткою Головнокомандувача ЗСУ, вирішила прокоментувати вручення повісток.

Зараз я бачу, як комусь повістку дали, одразу там мами пишуть, вони одразу в істериці і ледь не прощаються з життям своїх синочків. Це неправильно, не потрібна ця істерія, потрібно вірити в те, що ваш син герой, він найкращий цвіт нації. Все одно ми всі помремо, ми всі не вічні, але навіть якщо це станеться, піти з цього життя гідно — це набагато краще, ніж іти вулицею і на тебе впаде цеглина чи переїде машина, бувають різні ситуації, - цинічно зазначила вона. Поширити

Така заява обурила українське суспільство, тому Алла Мартинюк одразу опублікувала відео, в якому поскаржилася на те, що її слова вирізали з інтерв’ю з неправильною інтерпретацією.

Я в жодному разі не агітувала батьків посилати дітей на смерть... Малось на увазі, що не потрібно думати про погане, що обов’язково все буде добре, - додала вона. Поширити

Як на заяву Мартинюк відреагував Залужний

Головнокомандувач ЗСУ звернув увагу на те, що сказане помічниками є виключно їхньою власною думкою.

Задля запобігання маніпуляціям у мас-медіа хочу зазначити: позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені Головнокомандувача Збройних Сил України, а сказане ними є виключно їхньою власною думкою. Поширити

Окрім того, він офіційно підтвердив, що від 28 грудня 2023 року у нього більше немає помічників-консультантів на громадських засадах.