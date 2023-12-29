Залужний відреагував на скандальну заяву позаштатної помічниці Мартинюк

Як заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, від 28 грудня у нього більше немає помічників-консультантів на громадських засадах. Такою була реакція генерала на скандальну заяву його колишньої позаштатної помічниці Алли Мартинюк.
Що відомо про скандальну заяву Алли Мартинюк
28 грудня на ютуб-каналі "ISLND TV" Алла Мартинюк, яка називає себе волонтеркою та помічницею-консультанткою Головнокомандувача ЗСУ, вирішила прокоментувати вручення повісток.
Така заява обурила українське суспільство, тому Алла Мартинюк одразу опублікувала відео, в якому поскаржилася на те, що її слова вирізали з інтерв’ю з неправильною інтерпретацією.
Як на заяву Мартинюк відреагував Залужний
Головнокомандувач ЗСУ звернув увагу на те, що сказане помічниками є виключно їхньою власною думкою.
Окрім того, він офіційно підтвердив, що від 28 грудня 2023 року у нього більше немає помічників-консультантів на громадських засадах.
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