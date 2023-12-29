Залужный отреагировал на скандальное заявление внештатной помощницы Мартынюк
Категория
Украина
Дата публикации

Залужный отреагировал на скандальное заявление внештатной помощницы Мартынюк

Валерий Залужный
Валерий Залужный
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Как заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, с 28 декабря у него больше нет помощников-консультантов на общественных началах. Такова была реакция генерала на скандальное заявление его бывшей внештатной помощницы Аллы Мартынюк.

Что известно о скандальном заявлении Аллы Мартынюк

28 декабря на ютуб-канале "ISLND TV" Алла Мартынюк, называющая себя волонтером и помощницей-консультантом Главнокомандующего ВСУ, решила прокомментировать вручение повесток.

Сейчас я вижу, как кому повестку дали, сразу там мамы пишут, они сразу в истерике и едва не прощаются с жизнью своих сынишек. Это неправильно, не нужна эта истерия, нужно верить в то, что ваш сын герой, он лучший цвет нации. Все равно мы все умрем, мы все не вечны, но даже если это произойдет, уйти из этой жизни достойно — это гораздо лучше, чем идти по улице и на тебя упадет кирпич или переедет машина, бывают разные ситуации, – цинично отметила она.

Такое заявление возмутило украинское общество, поэтому Алла Мартынюк сразу опубликовала видео, в котором пожаловалась, что ее слова вырезали из интервью с неправильной интерпретацией.

Я ни в коем случае не агитировала родителей посылать детей на смерть... Имелось в виду, что не нужно думать о плохом, что все будет хорошо, - добавила она.

Как на заявление Мартынюк отреагировал Залужный

Главнокомандующий ВСУ обратил внимание на то, что сказанное помощниками является исключительно их собственным мнением.

Во избежание манипуляций в масс-медиа хочу отметить: внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от имени Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, а сказанное ими является исключительно их собственным мнением.

Кроме того, он официально подтвердил, что с 28 декабря 2023 года у него больше нет помощников-консультантов на общественных началах.

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