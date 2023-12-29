Залужный отреагировал на скандальное заявление внештатной помощницы Мартынюк

Как заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, с 28 декабря у него больше нет помощников-консультантов на общественных началах. Такова была реакция генерала на скандальное заявление его бывшей внештатной помощницы Аллы Мартынюк.
Что известно о скандальном заявлении Аллы Мартынюк
28 декабря на ютуб-канале "ISLND TV" Алла Мартынюк, называющая себя волонтером и помощницей-консультантом Главнокомандующего ВСУ, решила прокомментировать вручение повесток.
Такое заявление возмутило украинское общество, поэтому Алла Мартынюк сразу опубликовала видео, в котором пожаловалась, что ее слова вырезали из интервью с неправильной интерпретацией.
Как на заявление Мартынюк отреагировал Залужный
Главнокомандующий ВСУ обратил внимание на то, что сказанное помощниками является исключительно их собственным мнением.
Кроме того, он официально подтвердил, что с 28 декабря 2023 года у него больше нет помощников-консультантов на общественных началах.
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