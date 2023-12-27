Тема засекречена. Залужный защитил докторскую по праву

Саму диссертацию и аннотацию к ней пересмотреть невозможно, поскольку они составляют государственную тайну. Однако известно, что тема диссертации главнокомандующего ВСУ связана с военной дисциплиной, дисциплинарными проступками и взысканиями.

Залужный получил докторскую степень по философии

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный защитил диссертацию по праву, получив ученую степень доктора философии.

Об этом сообщаетNAQA.Svr – информационная система Национального агентства по обеспечению качества высшего образования

Саму диссертацию и аннотацию к ней пересмотреть невозможно, поскольку они составляют государственную тайну.

Однако известно, исходя из ключевых слов, что тема диссертации Залужного связана с военной дисциплиной, дисциплинарными проступками и взысканиями.

Публикации главнокомандующего ВСУ по теме диссертации также посвящены вопросам военно-дисциплинарного законодательства. В работах Залужный подписан в качестве аспиранта кафедры административного, гражданского и хозяйственного права и процесса академии Государственной пенитенциарной службы. Главнокомандующий ВСУ неоднократно приходил на мероприятия академии, например, по случаю выпуска ее студентов.

Сама защита состоялась в Национальном университете "Одесская юридическая академия".

Залужный защитит диссертацию

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный готовит к защите диссертацию в "Одесской юридической академии". Тема диссертации засекречена из-за государственной тайны.

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на данные информационной системы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования NAQA.Svr.

Диссертация и аннотация к ней составляют государственную тайну в области обороны, государственной безопасности и правопорядка.

Темы научной работы можно понять по ключевым словам: дисциплина, служебная дисциплина, военная дисциплина, военнослужащие, дисциплинарный проступок (правонарушение), дисциплинарное взыскание, морально-психологическое обеспечение, боевой иммунитет, дисциплинарный статус ВСУ.

В работах Валерий Залужный подписан в качестве аспиранта кафедры административного, гражданского и хозяйственного права и процесса Академии Государственной пенитенциарной службы. Главнокомандующий ВСУ не раз приходил на мероприятия академии: в частности, по случаю выпуска ее студентов.

Дата, время и место защиты диссертации не сообщаются.

В течение года Залужный сделал шесть публикаций по своей научной работе в украинских изданиях.