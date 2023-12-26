Залужный раскритиковал материалы западных СМИ о войне в Украине

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признает плохое понимание западных журналистов и аналитиков относительно того, что происходит на фронте в Украине из-за развязанной Кремлем преступной войны.

Западные журналисты плохо понимают реалии войны в Украине

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что действительно опытных экспертов, с которыми хочется согласиться, очень мало.

По словам Залужного, большинство аналитиков даже читать не хочется.

Он подчеркнул, что реалии войны в Украине остаются вне восприятия некоторых западных журналистов и СМИ.

Что известно о прогнозах западных аналитиков по ситуации в войне в Украине в следующем году

Журналисты телеканала CNBC собрали мнения ведущих западных аналитиков по поводу перспектив дальнейшей войны в Украине.

По мнению западных военных экспертов, следующий год будет более тяжелым для Украины, чем этот.

В частности, западные эксперты предполагают продолжение тяжелых боев в течение следующего года, однако шансы Украины провести новое контрнаступление очень невелики.

Аналитики склоняются к тому, что РФ сосредоточится на попытках удержать оккупированные украинские территории.

По мнению западных экспертов, поддержка Украины со стороны США и других партнеров в будущем году остается под вопросом.

В частности, аналитики отмечают, что дальнейшая судьба помощи Украине будет зависеть от результатов выборов в США.

Однако бывший спецпредставитель США по Украине Курт Уолкер более оптимистично воспринимает ситуацию.

По его мнению, в январе Конгресс одобрит запрос президента США Джо Байдена на финансирование помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Однако, по его словам, западные партнеры должны предоставлять Украине большее высокотехнологичное оружие.