Залужный раскритиковал материалы западных СМИ о войне в Украине

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признает плохое понимание западных журналистов и аналитиков относительно того, что происходит на фронте в Украине из-за развязанной Кремлем преступной войны.
Западные журналисты плохо понимают реалии войны в Украине
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что действительно опытных экспертов, с которыми хочется согласиться, очень мало.
По словам Залужного, большинство аналитиков даже читать не хочется.
Он подчеркнул, что реалии войны в Украине остаются вне восприятия некоторых западных журналистов и СМИ.
Что известно о прогнозах западных аналитиков по ситуации в войне в Украине в следующем году
Журналисты телеканала CNBC собрали мнения ведущих западных аналитиков по поводу перспектив дальнейшей войны в Украине.
По мнению западных военных экспертов, следующий год будет более тяжелым для Украины, чем этот.
В частности, западные эксперты предполагают продолжение тяжелых боев в течение следующего года, однако шансы Украины провести новое контрнаступление очень невелики.
Аналитики склоняются к тому, что РФ сосредоточится на попытках удержать оккупированные украинские территории.
По мнению западных экспертов, поддержка Украины со стороны США и других партнеров в будущем году остается под вопросом.
В частности, аналитики отмечают, что дальнейшая судьба помощи Украине будет зависеть от результатов выборов в США.
Однако бывший спецпредставитель США по Украине Курт Уолкер более оптимистично воспринимает ситуацию.
По его мнению, в январе Конгресс одобрит запрос президента США Джо Байдена на финансирование помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Однако, по его словам, западные партнеры должны предоставлять Украине большее высокотехнологичное оружие.
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