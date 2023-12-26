Залужний розкритикував матеріали західних ЗМІ про війну в Україні

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний визнає погане розуміння західних журналістів та аналітиків стосовно того, що відбувається на фронті в Україні через розв'язану Кремлем злочинну війну.

Західні журналісти погано розуміють реалії війни в Україні

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що дійсно досвідчених експертів, з якими хочеться погодитись, наразі дуже мало.

За словами Залужного, більшість аналітиків навіть читати не хочеться.

Він підкреслив, що реалії війни в Україні залишаються поза межами сприйняття деяких західних журналістів та ЗМІ.

Що відомо про прогнози західних аналітиків щодо ситуації у війні в Україні в наступному році

Журналісти телеканалу CNBC зібрали думки провідних західних аналітиків стосовно перспектив подальшої війни в Україні.

На думку західних військових експертів, наступний рік буде важчим для України, ніж цей.

Зокрема, західні експерти припускають продовження важких боїв протягом наступного року, однак шанси України провести новий контрнаступ дуже невеликі.

Аналітики схиляються до того, що РФ зосередиться на спробах утримати вже окуповані українські території.

На думку західних експертів, підтримка України з боку США та інших партнерів у наступному році залишається під питанням.

Зокрема, аналітики зазначають, що подальша доля допомоги Україні залежатиме від результатів президентських виборів в США.

Однак колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер більш оптимістично сприймає ситуацію.

На його думку, у січні Конгрес схвалить запит президента США Джо Байдена на фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Однак, за його словами, західні партнери мають надавати Україні більше високотехнологічної зброї.