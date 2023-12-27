Тему засекречено. Залужний захистив докторську з права

Саму дисертацію та анотацію до неї переглянути неможливо, оскільки вони становлять державну таємницю. Однак відомо, що тема дисертації головнокомандувача ЗСУ пов'язана з військовою дисципліною, дисциплінарними проступками та стягненнями.
Залужний отримав докторський ступінь з філософії
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний захистив дисертацію з права, здобувши науковий ступінь доктора філософії.
Про це повідосляється на NAQA.Svr – інформаційній системі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
Саму дисертацію та анотацію до неї переглянути неможливо, оскільки вони становлять державну таємницю.
Однак відомо, виходячи з ключових слів, що тема дисертації Залужного пов'язана з військовою дисципліною, дисциплінарними проступками та стягненнями.
Публікації головнокомандувача ЗСУ за темою дисертації також присвячені питанням військово-дисциплінарного законодавства. У роботах Залужний підписаний як аспірант кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу академії Державної пенітенціарної служби. Головнокомандувач ЗСУ неодноразово приходив на заходи академії, наприклад з нагоди випуску її студентів.
Сам захист відбувся в Національному університеті "Одеська юридична академія".
Залужний захистить дисертацію
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний готує до захисту дисертацію в "Одеській юридичній академії". Тема дисертації засекречена через державну таємницю.
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на дані інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти NAQA.Svr.
Дисертація та анотація до неї становлять державну таємницю в сфері оборони, державної безпеки та охорони правопорядку.
Проте тему наукової праці можна зрозуміти за ключовими словами: дисципліна, службова дисципліна, військова дисципліна, військовослужбовці, дисциплінарний проступок (правопорушення), дисциплінарне стягнення, морально-психологічне забезпечення, бойовий імунітет, дисциплінарний статус ЗСУ.
У роботах Валерій Залужний підписаний як аспірант кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу Академії Державної пенітенціарної служби. Головнокомандувач ЗСУ неодноразово приходив на заходи академії: зокрема, з нагоди випуску її студентів.
Дата, час та місце захисту дисертації не повідомляються.
Протягом року Залужний зробив шість публікацій за темою своєї наукової праці в українських виданнях.
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