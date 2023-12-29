Бойцы ВСУ ликвидировали известного российского маньяка
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ВСУ ликвидировали известного российского маньяка

тулунский маньяк Шувалов
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Источник:  online.ua

Украинским воинам удалось уничтожить на поле боя так называемого "тулунского маньяка", который в России изнасиловал 27 женщин.

В Украине ликвидировали еще одного российского маньяка

По словам российских оппозиционных журналистов, речь идет о российском оккупанте Павле Шувалове, которого в 2021 году приговорили к 24 годам колонии строгого режима.

Что важно понимать, он просидел в тюрьме всего 2 года, а затем его отпустили воевать в Украину.

В Украине погиб "тулунский маньяк", осужденный за изнасилование 27 женщин, - сказано в сообщении.

По словам журналистов, эту информацию они узнали от трех однополчан ликвидированного оккупанта РФ, а также своих инсайдеров в правоохранительных органах.

Сообщается о том, что Павел Шувалов родился в Тулуне в Иркутской области.

2 года назад он был осужден по делу об изнасиловании 27 женщин, двух из которых он убил.

Просидев в колонии строгого режима только до апреля 2023 года, преступник решил подписать контракт "с неназванной "ЧВК". Уже 29 мая 2023 года Павел Шувалов погиб во время боев под Луганском. Тело маньяка забрать с поля боя не удалось.

Кроме того, уточняется, что Шувалов изнасиловал 27 женщин с 2000 по 2019 годы.

На момент смерти ему было 55 лет.

тулунский маньяк Павел Шувалов
Фото: открытые источники

Потери армии РФ по состоянию на утро 29 декабря 2023

Согласно данным Генштаба ВСУ, украинским воинам удалось уничтожить за сутки 850 российских захватчиков, а из техники уничтожено:

  • танков – 5953 (+13) ед.;

  • боевых бронированных машин – 11033 (+18) ед;

  • артиллерийских систем – 8417 (+26) ед.;

  • РСЗО – 938 (+3) ед.;

  • средства ПВО – 620 (+3) ед.;

  • самолетов – 329 ед.;

  • вертолетов – 324 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6539 (+36) ед.;

  • крылатые ракеты – 1620 ед;

  • корабли/катера - 23 ед.;

  • подводные лодки – 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн – 11215 (+35) ед.;

  • специальная техника – 1254 (+7) ед.

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