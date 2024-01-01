В Киеве возросло количество погибших в результате массированной атаки РФ

По состоянию на утро 1 января уже известно о 28 погибших в Киеве в результате массированной воздушной атаки РФ на Украину.

Атака РФ на Украину 29 декабря: в Киеве продолжает увеличиваться количество погибших

По словам главы КГВА Сергея Попко, работникам ГСЧС удалось обнаружить еще 4 тела погибших под завалами.

Он обращает внимание на то, что общее число погибших выросло уже до 28 человек.

Кроме того, сообщается, что еще 30 человек во время атаки пострадали.

Согласно данным пресс-службы ГСЧС, спасатели смогли переместить и вывезти 2 тысячи 675 м куб разрушенных строительных конструкций.

Что важно понимать, аварийно-спасательные работы все еще продолжаются в круглосуточном режиме.

В настоящее время к ним привлечены 47 человек и 21 единица техники.

1 января в Киеве объявлен День траура.

Что известно об атаке России на Украину 29 декабря

Утром 29 декабря российские захватчики выпустили по Украине рекордное количество ракет и дронов.

Армия РФ атаковала Киевскую, Одесскую, Днепропетровскую, Львовскую, Харьковскую и Запорожскую области.

Как заявили впоследствии Воздушные силы ВСУ, это была самая массированная воздушная атака врага за весь период войны.

Солдаты РФ применили 158 средств воздушного нападения – ракет разных типов и ударных БпЛА; 27 "Шахедов" и 87 крылатых ракет удалось уничтожить.

Точное количество погибших в результате российской атаки на Украину 29 декабря пока неизвестно, поскольку продолжаются спасательные работы. Речь идет о десятках жертв в разных регионах страны.

Кроме того, более 140 украинцев пострадали.