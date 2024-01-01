ВСУ уничтожили сотни солдат РФ в течение 31 декабря — сводка Генштаба

За прошедшие сутки украинские воины отразили 55 атак армии РФ на разных направлениях фронта. Кроме того, защитники ликвидировали 780 окупантов, 18 артиллерийских систем и 6 танков.
Потери армии РФ по состоянию на утро 1 января 2024 года
Стоит обратить внимание на то, что бойцам ВСУ удалось ликвидировать уже более 360 тысяч российских захватчиков.
Потери Россией танков приближаются к 6 тысячам.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.01.24 ориентировочно составили:
личного состава – около 360 010 (+780) человек,
танков − 5 983 (+6) ед,
боевых бронированных машин – 11 087 (+17) ед,
артиллерийских систем - 8 482 (+18) ед,
РСЗО − 943 (+0) ед,
средств ПВО − 625 (+2) ед,
самолетов − 329 (+0) ед,
вертолетов − 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 657 (+66) ед,
крылатых ракет − 1 709 (+0) ед,
кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
подлодок − 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн − 11 330 (+38) ед,
специальной техники – 1 277 (+9) ед.
Что известно о ситуации на фронте 31 декабря-1 января
За прошедшие сутки было зафиксировано 55 боевых столкновений.
Армия РФ совершила 13 ракетных и 127 авиационных ударов, а также 181 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям бойцов ВСУ и населенным пунктам.
Кроме того, сообщается, что в Лиманском направлении российские захватчики проводили штурмовые действия в районе Макеевки Луганской области.
На Бахмутском направлении бойцы ВСУ смогли отразить 10 атак врага у Богдановки и Андреевки Донецкой области.
Согласно данным Генштаба ВСУ, на Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 4 атаки.
На Шахтерском направлении Силы обороны отразили атаку противника у Урожайного Донецкой области.
На Запорожском направлении бойцы ВСУ смогли отразить 5 вражеских атак вблизи Роботино и южнее Новодаровки в Запорожье.
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что в течение 31 декабря украинская авиация успешно атаковала 11 районов сосредоточения личного состава армии РФ.
Более того, указано, что подразделения ракетных войск поразили 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 состава боеприпасов и пункт управления противника.
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