ВСУ уничтожили сотни солдат РФ в течение 31 декабря — сводка Генштаба

За прошедшие сутки украинские воины отразили 55 атак армии РФ на разных направлениях фронта. Кроме того, защитники ликвидировали 780 окупантов, 18 артиллерийских систем и 6 танков.

Потери армии РФ по состоянию на утро 1 января 2024 года

Стоит обратить внимание на то, что бойцам ВСУ удалось ликвидировать уже более 360 тысяч российских захватчиков.

Потери Россией танков приближаются к 6 тысячам.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.01.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 360 010 (+780) человек,

танков − 5 983 (+6) ед,

боевых бронированных машин – 11 087 (+17) ед,

артиллерийских систем - 8 482 (+18) ед,

РСЗО − 943 (+0) ед,

средств ПВО − 625 (+2) ед,

самолетов − 329 (+0) ед,

вертолетов − 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 657 (+66) ед,

крылатых ракет − 1 709 (+0) ед,

кораблей/катеров − 23 (+0) ед,

подлодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 11 330 (+38) ед,

специальной техники – 1 277 (+9) ед.

Что известно о ситуации на фронте 31 декабря-1 января

За прошедшие сутки было зафиксировано 55 боевых столкновений.

Армия РФ совершила 13 ракетных и 127 авиационных ударов, а также 181 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям бойцов ВСУ и населенным пунктам.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 11 атак врага вблизи Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Поделиться

Кроме того, сообщается, что в Лиманском направлении российские захватчики проводили штурмовые действия в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении бойцы ВСУ смогли отразить 10 атак врага у Богдановки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который пытается оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага в районах Степного, Авдеевки и еще 14 атак неподалеку от Первомайского, Невельского Донецкой области. Поделиться

Согласно данным Генштаба ВСУ, на Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 4 атаки.

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили атаку противника у Урожайного Донецкой области.

На Запорожском направлении бойцы ВСУ смогли отразить 5 вражеских атак вблизи Роботино и южнее Новодаровки в Запорожье.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занятых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны. Поделиться

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что в течение 31 декабря украинская авиация успешно атаковала 11 районов сосредоточения личного состава армии РФ.

Более того, указано, что подразделения ракетных войск поразили 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 состава боеприпасов и пункт управления противника.