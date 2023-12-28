Разведка Британии ответила, сколько больших десантных кораблей осталось у РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Разведка Британии ответила, сколько больших десантных кораблей осталось у РФ

Минобороны Британии
десантный корабль РФ
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Согласно данным британских разведчиков, за время полномасштабной войны с Украиной Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море. У страны-агрессорки осталось еще 10.

Россия продолжает терять большие десантные корабли

Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что ночью 26 декабря украинской авиации удалось уничтожить десантный корабль класса "Ропуха" ВМФ России "Новочеркасск".

Что важно понимать, он стал третьим крупным десантным судном РФ, которое удалось ликвидировать за период полномасштабной войны.

Также недавно появилась информация о том, что на корабле находился взрывоопасный груз. Именно поэтому произошла мощная вторичная детонация после попадания украинских ракет.

Этот инцидент увеличил количество утраченных Россией с момента вторжения крупных десантных кораблей до трех: "Саратов" затонул 24 марта 2022, а "Минск" был функционально разрушен в сухом доке 13 сентября 2023 года. Еще два судна, вероятно, были повреждены, - сказано в сообщении.

Как считают иностранные эксперты, РФ, вполне возможно, хотела использовать свои силы на больших десантных кораблях для проведения значительных десантных операций во время вторжения, поэтому решила удвоить количество этих кораблей в Черном море во время подготовки к войне.

Как глава Минобороны Британии отреагировал на уничтожение "Новочеркасска"

По словам главы британского оборонного ведомства Гранта Шаппса, уничтожение еще одного важного корабля Черноморского флота "демонстрирует, что те, кто считает, что война в Украине зашла в тупик, ошибаются!"

Они не заметили, что за последние 4 месяца было уничтожено 20% Черноморского флота России, – подчеркнул министр.

Кроме того, он добавил, что господство России в Черном море оказалось под угрозой, и этому также поспособствовала Великобритания.

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