После уничтожения "Новочеркасска" из феодосийской бухты сбежали 2 корабля Черноморского флота

После точных ударов ВСУ по десантному кораблю Черноморского флота "Новочеркасск" из бухты в Феодосии спешно сбежали 2 других военных российских корабля.

Что известно о последствиях уничтожения ВСУ корабля "Новочеркасск"

По информации журналистов издания, два военных корабля Черноморского флота покинули Феодосийскую бухту через несколько часов после атаки ВСУ по десантному кораблю "Новочеркасск" и объектам на территории порта.

Авторы материала признают, что точно определить тип кораблей не удалось.

Однако они отмечают, что судя по размерам, речь может идти об одном большом военном корабле и одном катере.

Что известно о потерях армии РФ кроме Новочеркасска вследствие удара ВСУ по Феодосийскому порту

По мнению военного аналитика Петра Черника, кроме десантного корабля российские оккупанты могли потерять около 2 тыс БпЛА типа Shahed иранского производства.

По его словам, взрыв такой силы повлекла "практически не защищенная" боевая часть беспилотника.

Там совсем другой принцип монтирования боевой части. Она практически не защищена, так как не имеет такой толстой стенки, как снаряд. Высокая вероятность, что именно это и воспламенилось, и если это действительно так, то это минус где-то 2 тысячи "шахедов". Это добротный результат, – объясняет аналитик. Поделиться

Он убежден, что масштабный взрыв на Новочеркасске вызвала именно детонация иранских дронов.