Уничтожение русского "Новочеркасска". Появились первые фото остатков корабля

Большой десантный корабль "Новочеркасск" во временно оккупированном Крыму получил серьезные повреждения в результате удара Воздушных сил Украины. Об этом свидетельствуют обнародованные фотографии.

Появились фото уничтоженного ИДК "Новочеркасск"

Несмотря на то, что россияне врут о незначительных повреждениях после удара по кораблю Новочеркасск, на фото можно увидеть, что осталось от судна после атаки ВСУ.

На спутниковом снимке, сделанном утром 24 декабря, рамочкой обведен ВДК. На другом фото то, что от него осталось.

Что известно о поражении корабля "Новочеркасск"

Около 3 часов ночи 26 декабря в Феодосийском районе в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Сообщалось, что взорвавший корабль якобы с иранскими боеприпасами, в порту возник пожар.

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что украинские защитники взорвали в оккупированной Феодосии российский большой десантный корабль "Новочеркасск".

Позже стало известно, что ИДК "Новочеркасск" уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации Воздушных Сил.

На борту корабля находились БПЛА Shahed, которые российская армия использует для атак на украинские города.

Минобороны России сообщило, что ВДК "Новочеркасск" получил повреждения в Феодосии этой ночью "во время отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет".

По утверждению российского Минобороны, "во время противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два украинских Су-24, осуществлявших пуск ракет". В Воздушных силах ВСУ это опровергли.