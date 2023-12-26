Знищення російського "Новочеркаська". Зʼявилися перші фото залишків корабля

Великий десантний корабель "Новочеркаськ" у тимчасово окупованому Криму зазнав дуже серйозних пошкоджень у результаті удару Повітряних сил України. Про це свідчать оприлюднені фото.

З’явилися фото знищеного ВДК "Новочеркаськ"

Попри те, що росіяни брешують про незначні пошкодження після удару по кораблю “Новочеркаськ”, на фото можна побачити, що залишилося від судна після атаки ЗСУ.

На супутниковому знімку, зробленому вранці 24 грудня, рамочкою обведено ВДК. На іншому фото те, що від нього залишилось.

Що відомо про ураження корабля "Новочеркаськ"

Близько 3 години ночі 26 грудня в районі Феодосії в окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомлялося, що підірвали корабель нібито з іранськими боєприпасами, в порту виникла пожежа.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські захисники підірвали в окупованій Феодосії російський великий десантний корабель "Новочеркаськ".

Пізніше стало відомо, що ВДК "Новочеркаськ" знищили крилатими ракетами з тактичної авіації Повітряних Сил.

На борту корабля були БПЛА Shahed, які російська армія використовує для атак на українські міста.

Міноборони Росії повідомило, що ВДК "Новочеркаськ" зазнав пошкоджень у Феодосії цієї ночі "під час відбиття удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет".

За твердженням російського Міноборони, "під час протиповітряного бою засобами ППО знищено два українських Су-24, які здійснювали пуск ракет". У Повітряних силах ЗСУ це спростували.