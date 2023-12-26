Зафіксовано момент влучання в російський корабель "Новочеркаськ" — перше відео

У мережі опублікувало відео, на якому зафіксований момент ураження українськими воїнами російського десантного корабля "Новочеркаськ" у Криму.

Як українська авіація влучила у корабель "Новочеркаськ" — відео

Мешканцям тимчасово окупованої Феодосії вдалося зняти на відео, як українські ракети влучають у ворожу ціль.

Одразу пролунав гучний вибух та почалася детонація безпосередньо на кораблі.

Що важливо розуміти, Повітряні сили ЗСУ завдали удару близько 02:30 26 грудня за допомогою тактичної авіації.

Українські воїни атакували ворожу ціль крилатими ракетами.

Успішну операцію українських пілотів першим прокоментував командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

А флоту на росії стає все менше! Цього разу услід за флагманом ЧФ рф – крейсером «Москва», прямує великий десантний корабель «Новочеркаськ». Дякую пілотам Повітряних Сил та усім причетним за філігранну роботу! Одягайте штани і «по-домашнєму уєзжайтє» з нашого Криму, поки ще не пізно! Поширити

Окрім того, наголошується, що на кораблі також були розміщені іранські “шахеди”, якими Росія планувала атакувати Україну.

В мережі уже опублікували фото, що залишилося від корабля "Новочеркаськ" після атаки ЗСУ.

Фото: відкриті джерела

Що цікаво, влада РФ традиційно бреше про незначні пошкодження та навіть знищення українських літаків, однак жодних доказів цим заявам не публікує.

Шойгу доповів Путіну про знищення корабля "Новочеркаськ"

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу вже доповів російському диктатору Володимиру Путіну про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ" у районі Феодосії в окупованому Криму.

Цю інформацію офіційно підтвердив речник Кремля Дмитро Пєсков.