Зазнав пошкоджень. Росіяни підтвердили ураження ЗСУ корабля "Новочеркаськ" у Криму

У російському Міноборони підтвердили ураження їхнього великого десантного корабля "Новочеркаськ" у порту тимчасово окупованої Феодосії.

Яких пошкоджень зазнав корабель "Новочеркаськ" після удару ЗСУ

Міноборони Росії повідомило, що великий десантний корабель "Новочеркаськ" зазнав пошкоджень у Феодосії цієї ночі "під час відбиття удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет".

За твердженням російського Міноборони, під час "протиповітряного бою засобами ППО знищено два українських Су-24, які здійснювали пуск ракет".

Зі свого боку, маріонетка Кремля Аксьонов заявив, що внаслідок атаки у Феодосії загинула одна людина, двох поранено.

За його словами, пошкоджень зазнали шість будівель – переважно вибито вікна.

Шістьох людей евакуйовано в пункти тимчасового розміщення, решта мешканців розмістилися в рідних і знайомих. Транспортна інфраструктура працює в штатному режимі, обмежень щодо пасажирських перевезень немає, – запевнив Аксьонов. Поширити

Уночі Аксьонов повідомляв про атаку в районі Феодосії, детонацію і пожежу. Він анонсував, що жителі кількох будинків будуть відселені.

Що відомо про ураження корабля "Новочеркаськ"

Нагадаємо, вночі 26 грудня близько 02:30 тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" у районі Феодосії. Згодом виникла велика пожежа в порту Феодосії.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив, що було знищено великий десантний корабель "Новочеркаськ".

Деякі військові експерти припускають, що на кораблі також знаходилися шахеди, якими росіяни планували атакувати Україну, однак поки офіційного підтвердження такої інформації немає.

До слова, «Новочеркаськ» (БДК-46) — великий десантний корабель проєкту 775 (775/II) класу Ropucha, що перебував на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії.

Його створювали для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів.