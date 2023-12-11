У Феодосії спалахнула масштабна пожежа — відео

Масштабна пожежа спалахнула у Феодосії у тимчасово окупованому Криму 11 грудня. У місті помітили чорний дим.

У Криму сплахнула пожежа

На відео можна побачити, що пожежа досить потужна, вона супроводжується сильним задимленням. Чорний дим видко здалеку.

Наразі причина пожежі невідома. Окупаційна влада захопленої росіянами Феодосії поки не коментувала ситуацію у місті.

Що відбувається у Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи, а серед жителів фіксують проукраїнські настрої. Українські розвідники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Так, нещодавно ГУР Міноборони провело спецоперацію, у рамках якої звернення президента Володимира Зеленського показали у Криму.

Крім того, президент України Володимир Зеленський висловив думку, що деокупувати Крим буде легше, ніж Донбас. За його словами, йдеться не лише про звільнення територій, але й загалом про настрої населення.

Окрім цього 4 жовтня спецпризначенці підрозділів "Стугни" та "Братства" десантувалися на півострові та вступили в бій з окупантами, які зазнали втрат.

За даними ГУР, українські військові також зазнали втрат, але вони були неспівмірні з російськими. Одного українського розвідника взяли в полон.