В Феодосии вспыхнул масштабный пожар – видео

Масштабный пожар вспыхнул в Феодосии во временно оккупированном Крыму 11 декабря. В городе был замечен черный дым.

В Крыму разразился пожар

На видео можно увидеть, что пожар достаточно мощный, он сопровождается сильным задымлением. Черный дым виднеется издалека.

Пока причина пожара неизвестна. Оккупационные власти захваченной россиянами Феодосии пока не комментировали ситуацию в городе.

Что происходит в Крыму

В целом в Крыму все чаще слышат взрывы, а среди жителей фиксируют проукраинские настроения. Украинские разведчики уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

Так, недавно ГУР Минобороны провело спецоперацию, в рамках которой обращение президента Владимира Зеленского было показано в Крыму.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что деоккупировать Крым будет легче, чем Донбасс. По его словам, речь идет не только об освобождении территорий, но и о настроениях населения.

Кроме этого 4 октября спецназовцы подразделений "Стугни" и "Братства" десантировались на полуострове и вступили в бой с потерпевшими оккупантами.

По данным ГУР, украинские военные также понесли потери, но они были несоразмерны с российскими. Одного украинского разведчика взяли в плен.