Помогут деоккупировать Крым. Украина готовит наработки на 2024 год — Умеров

Министр обороны Рустем Умеров рассказал, что Украина готовит наработки на 2024 год, которые помогут освободить от россиян временно оккупированный Крым.
Подготовка к деоккупации Крыма
Министру обороны задали вопрос о темах разговоров во время визита украинской делегации в США.
Напомним, там состоялась Конференция оборонных индустрий и встреча в Пентагоне, о том, чтобы "очистить" Черное море от присутствия РФ, и о технологиях, которые помогли бы Украине бороться с носителями "Калибров", кроме уже работающих дронов.
РФ переселила в Крым 800 тыс. россиян
Украинский Хельсинкский союз по правам человека сообщил, что российские власти переселили до 800 тыс. российских граждан в оккупированный Крым и заставили около 100 тыс. украинских граждан покинуть полуостров с 2014 года.
УХС отмечает, что такая российская политика нарушает международное гуманитарное право, а именно статью 49 Конвенции о защите гражданского населения во время войны: «Оккупационное государство не должно осуществлять перемещения или депортации части своего гражданского населения на территорию, которую она оккупирует».
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