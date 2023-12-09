Помогут деоккупировать Крым. Украина готовит наработки на 2024 год — Умеров

Министр обороны Рустем Умеров рассказал, что Украина готовит наработки на 2024 год, которые помогут освободить от россиян временно оккупированный Крым.

Подготовка к деоккупации Крыма

Министру обороны задали вопрос о темах разговоров во время визита украинской делегации в США.

Напомним, там состоялась Конференция оборонных индустрий и встреча в Пентагоне, о том, чтобы "очистить" Черное море от присутствия РФ, и о технологиях, которые помогли бы Украине бороться с носителями "Калибров", кроме уже работающих дронов.

Мы показали всему миру, что можем добиваться успеха. Несмотря на то, что у нас нет столь мощного флота, мы заставили Россию отойти от временно оккупированного Крыма. Те наработки, которые мы готовим на 2024 год, дадут нам очень хорошие возможности для того, чтобы они ушли навсегда из нашего Крыма, — отметил Умеров. Поделиться

РФ переселила в Крым 800 тыс. россиян

Украинский Хельсинкский союз по правам человека сообщил, что российские власти переселили до 800 тыс. российских граждан в оккупированный Крым и заставили около 100 тыс. украинских граждан покинуть полуостров с 2014 года.

УХС отмечает, что такая российская политика нарушает международное гуманитарное право, а именно статью 49 Конвенции о защите гражданского населения во время войны: «Оккупационное государство не должно осуществлять перемещения или депортации части своего гражданского населения на территорию, которую она оккупирует».