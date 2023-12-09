В Крым за время оккупации незаконно прибыло 800 тыс граждан РФ

С 2014 года в Крым незаконно прибыло до 800 тыс. граждан РФ, в то же время полуостров покинули около 100 тыс. украинцев.

РФ искусственно меняет демографический состав оккупированной Украины

Украинский Хельсинкский союз по правам человека сообщил, что российские власти переселили до 800 тыс. российских граждан в оккупированный Крым и заставили около 100 тыс. украинских граждан покинуть полуостров с 2014 года.

Российские власти полагаются на такую политику, как:

льготное ипотечное кредитование,

переселение российских чиновников и их семей,

выдворение украинских граждан на материковую часть Украины и «поощрение» украинских граждан переехать в Россию, чтобы освободить место жительства в Крыму,

поощрение граждан России на переселение.

В Союзе добавили, что российские оккупационные власти в других регионах принимают подобные меры по восстановлению населения. Российские власти пытаются поощрить россиян переселяться в оккупированный Крым из-за высокой интенсивности военных действий вблизи полуострова.

УХС отмечает, что такая российская политика нарушает международное гуманитарное право, а именно статью 49 Конвенции о защите гражданского населения во время войны: «Оккупационное государство не должно осуществлять перемещения или депортации части своего гражданского населения на территорию, которую она оккупирует».

РФ ищет рабочих для переселения на оккупированные территории

УХС отмечает наличие большого количества объявлений на российских вебсайтах поиска вакансий по набору людей из регионов России и стран СНГ для переезда на работу на оккупированные территории Украины.

Здесь, в частности, речь идет о работниках строительной сферы, правоохранителях, врачах и т.д. Часть из них заключает временные контракты, но часть может остаться на оккупированных территориях Украины под соблазном зарплат, часто в разы превосходящих уровень в российских регионах. Поделиться

Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что количество незаконных мигрантов из Центральной Азии на оккупированных территориях Украины уже достигло 100 тыс. человек.