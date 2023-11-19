Наплыв мигрантов. Финские военные усиленно контролируют границу с Россией

В ночь на 18 ноября перестали работать КПП Финляндии, расположенные на востоке страны вдоль границы с РФ. Сейчас там строят временные защитные сооружения.

Финляндия защищается от РФ

В Финляндии на пункте пропуска Вартиус у границы с Россией начинается возведение временных заборов, пограничникам помогают финские военные.

Об этом сообщает Yle.

Начальник пограничного пункта капитан Йоуко Киннунен рассказал, что в непосредственной близости от шлагбаумов строятся защитные сооружения, то есть временные преграды на государственной границе.

Это мероприятие по обеспечению работы пограничного пункта, – сказал он. Поделиться

Руководство финской пограничной службы сообщает, что ночь на пограничных станциях прошла спокойно. В субботу прибежища в стране попросили 67 человек.

Кроме того, финские пограничники отмечают, что, по крайней мере, некоторые из просителей убежища были "вытолкнуты через границу" против их воли.

Как сказал Киннунен, люди, которые вчера перешли границу, вели себя агрессивно по отношению к российским пограничным властям, когда их "выталкивали от российского пограничного поста в сторону Финляндии", а затем закрыли за ними ворота, поэтому возвращение на российскую территорию стало невозможным.

Поведение последней группы, состоявшей из 20 человек, показало, что они не хотят въезжать в Финляндию, – говорит Киннунен. Поделиться

По его словам, на границе также были слышны гневные возгласы по поводу российских пограничников.

Финляндия закрыла КПП на границе с РФ

В ночь на субботу, 18 ноября, перестали работать пограничные пункты Иматра, Ниирала, Нуйямаа и Ваалимаа, расположенные вдоль границы Восточной Финляндии. Ограничения будут действовать до 18 февраля 2024, но при необходимости могут быть продлены.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орппо на брифинге 16 ноября подтвердил, что на восточной границе Финляндии закроют пункты пропуска. Речь идет о четырех КПП: Иматре, Нийрале, Нуйямаа и Ваалимаа.

Премьер подчеркнул, что пункты пропуска будут закрыты ночью с 17 на 18 ноября. Финляндия обсудила решение с соседями и Европейским союзом.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен отметила, что решение было вызвано большим количеством беженцев, ищущих убежище. По ее словам, пограничная зона остается мирной территорией, за ситуацией на границе будут наблюдать. Последующие изменения в работе КПП будут приниматься после анализа ситуации.