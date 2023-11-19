Наплив мігрантів. Фінські військові посилено контролюють кордон з Росією

У ніч проти 18 листопада перестали працювати КПП Фінляндії, розташовані на сході країни вздовж кордону з РФ. Наразі там зводять тимчасові захисні споруди.

Фінляндія захищається від РФ

У Фінляндії на пункті пропуску Вартіус біля кордону з Росією починається зведення тимчасових огорож, прикордонникам допомагають фінські військові.

Про це повідомляє Yle.

Начальник прикордонного пункту, капітан Йоуко Кіннунен розповів, що у безпосередній близькості від шлагбаумів будуються захисні споруди, тобто тимчасові перепони на державному кордоні.

Цей захід щодо забезпечення роботи прикордонного пункту, – сказав він. Поширити

Керівництво фінської прикордонної служби повідомляє, що ніч на прикордонних станціях минула спокійно. 18 листопада притулок у країні запросили 67 осіб.

Крім того, фінські прикордонники зазначають, що принаймні деякі з прохачів притулку були "виштовхнуті через кордон" проти їхньої волі.

Як сказав Кіннунен, люди, які вчора перейшли кордон, поводилися агресивно щодо російської прикордонної влади, коли їх "виштовхували від російського прикордонного посту в бік Фінляндії", а потім закрили за ними ворота, тож повернення на російську територію стало неможливим.

Поведінка останньої групи, що складалася з 20 осіб, показала, що вони не хочуть в'їжджати до Фінляндії, – каже Кіннунен. Поширити

За його словами, на кордоні також було чути гнівні вигуки щодо російських прикордонників.

Фінляндія закрила КПП на кордоні з РФ

У ніч проти суботи, 18 листопада, перестали працювати прикордонні пункти Іматра, Ніірала, Нуйямаа і Ваалімаа, розташовані вздовж кордону Східної Фінляндії. Обмеження діятимуть до 18 лютого 2024 року, але за потреби можуть бути продовжені.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на брифінгу 16 листопада підтвердив, що на східному кордоні Фінляндії закриють пункти пропуску. Мова йде про чотири КПП: Іматра, Нійрала, Нуйямаа та Ваалімаа.

Прем'єр наголосив, що пункти пропуску закриють вночі з 17 на 18 листопада. Фінляндія обговорила рішення з сусідами та Європейським союзом.

Міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен зазначила, що рішення було викликане великою кількістю біженців, які шукають притулок. За її словами, прикордонна зона залишається мирною територією, за ситуацією на кордоні будуть спостерігати. Подальші зміни у роботі КПП будуть ухвалювати після аналізу ситуації.