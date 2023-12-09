У Крим за час окупації незаконно прибуло 800 тис громадян РФ

З 2014 року до Криму незаконно прибуло до 800 тис громадян РФ, водночас півострів покинули близько 100 тис українців.

РФ штучно змінює демографічний склад окупованої України

Українська Гельсінська спілка з прав людини повідомила, що російська влада переселила до 800 тис російських громадян в окупований Крим і змусила близько 100 тис українських громадян покинути півострів з 2014 року.

Російська влада покладається на таку політику, як:

пільгове іпотечне кредитування,

переселення російських чиновників та їхніх сімей,

видворення українських громадян на материкову частину України та «заохочення» українських громадян переїхати до Росії, щоб звільнити місце проживання в Криму,

заохочення громадян Росії на переселення.

У Спілці додали, що російська окупаційна влада в інших регіонах вживає подібних заходів із відновлення населення. Російська влада наразі намагається заохотити росіян переселятися в окупований Крим через високу інтенсивність військових дій поблизу півострова.

УГС зазначає, що така російська політика порушує міжнародне гуманітарне право, а саме — статтю 49 Конвенції про захист цивільного населення під час війни: «Окупаційна держава не повинна здійснювати переміщення або депортації частини свого громадянського населення на територію, яку вона окуповує».

РФ шукає робітників для переселення на окуповані території

УГС відзначає наявність значної кількості оголошень на російських вебсайтах пошуку вакансій щодо набору людей з регіонів Росії та країн СНД для переїзду на роботу на окуповані території України.

Тут, зокрема, йдеться про працівників будівельної сфери, правоохоронців, лікарів тощо. Частина з них укладає тимчасові контракти, але частина може залишитися на окупованих територіях України під спокусою зарплат, які часто в рази перевершують рівень в російських регіонах. Поширити

Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що кількість незаконних мігрантів з Центральної Азії на окупованих територіях України вже сягнула 100 тис осіб.