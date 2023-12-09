Допоможуть деокупувати Крим. Україна готує напрацювання на 2024 рік — Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров розповів, що Україна готує напрацювання на 2024 рік, які допоможуть звільнити від росіян тимчасово окупований Крим.

Підготовка до деокупації Криму

Міністру оборони поставили питання про теми розмов під час візиту української делегації до США.

Нагадаємо, там відбулась Конференція оборонних індустрій та зустріч у Пентагоні, про те, аби "очистити" Чорне море від присутності РФ, та про технології, що допомогли б Україні боротися з носіями "Калібрів", окрім тих дронів, які вже працюють.

Ми показали всьому світу, що можемо досягати успіху. Незважаючи на те, що у нас немає такого потужного флоту, ми змусили Росію відійти від тимчасово окупованого Криму. Ті напрацювання, які ми готуємо на 2024 рік, дадуть нам дуже гарні спроможності для того, щоб вони відійшли назавжди з нашого Криму, — зазначив Умєров. Поширити

РФ переселила до Криму 800 тис росіян

Українська Гельсінська спілка з прав людини повідомила, що російська влада переселила до 800 тис російських громадян в окупований Крим і змусила близько 100 тис українських громадян покинути півострів з 2014 року.

УГС зазначає, що така російська політика порушує міжнародне гуманітарне право, а саме — статтю 49 Конвенції про захист цивільного населення під час війни: «Окупаційна держава не повинна здійснювати переміщення або депортації частини свого громадянського населення на територію, яку вона окуповує».