Есть повреждения. Россияне подтвердили поражение ВСУ корабля "Новочеркасск" в Крыму

В российском Минобороны подтвердили поражение их большого десантного корабля "Новочеркасск" в порту временно оккупированной Феодосии.

Какие повреждения получил корабль "Новочеркасск" после удара ВСУ

Минобороны России сообщило, что большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения в Феодосии этой ночью "во время отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет".

По утверждению российского Минобороны, во время "противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два украинских Су-24, осуществлявших пуск ракет".

Со своей стороны, марионетка Кремля Аксенов заявил, что в результате атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены.

По его словам, повреждения получили шесть зданий – преимущественно выбиты окна.

Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жители разместились у родных и знакомых. Транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет, – заверил Аксенов. Поделиться

Ночью Аксенов сообщал об атаке в Феодосийском районе, детонации и пожаре. Он анонсировал, что жители нескольких домов будут отселены.

Что известно о поражении корабля "Новочеркасск"

Напомним, ночью 26 декабря около 02:30 тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе. Впоследствии возник большой пожар в Феодосийском порту.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил, что был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск".

Некоторые военные эксперты предполагают, что на корабле также находились шахеды, по которым россияне планировали атаковать Украину, однако пока официального подтверждения такой информации нет.

К слову, «Новочеркасск» (БДК-46) – большой десантный корабль проекта 775 (775/II) класса Ropucha, находившегося на вооружении Черноморского флота ВМФ России.

Его создавали для высадки морского десанта на необорудованное побережье и опрокидывание морем войск и грузов.