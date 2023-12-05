СБУ и ГУР утром атаковали беспилотниками нефтебазу в Феодосии

В рамках атаки беспилотников по Крыму утром 5 декабря был уражен "Морской нефтяной терминал" в Феодосии. Последствия для россиян достаточно существенны.

Атака беспилотников на нефтебазу в Феодосии 5 декабря

В результате успешной спецоперации Службы безопасности Украины и Главного управления разведки МО Украины поражен "Морской нефтяной терминал" в Феодосии d оккупированном Крыму.

Источники “Суспільного” отмечают, что украинские беспилотники успешно поразили цель, которая имеет существенные последствия для россиян, так как на территории терминала находится около 30 резервуаров горючего. На месте возник мощный пожар.

"Морской нефтяной терминал" в Феодосии является важным инфраструктурным объектом, обеспечивающим горючим российские войска.

Атака беспилотников по Крыму

Напомним, что утром 5 декабря россияне заявили об атаке 40 дронов на Крым. Минобороны РФ писало о сбитии беспилотников.

Однако источники в СБУ отмечают, что дроны поразили: