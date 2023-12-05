У Шойгу заявляют о массированной атаке украинских беспилотников

Команда главы Минобороны РФ Сергея Шойгу утверждает, что в течение ночи и утра 5 декабря над территорией России якобы перехватили и уничтожили более 40 украинских беспилотников.
Россию снова массированно атакуют беспилотники
Как утверждает пресс-служба российского оборонного ведомства. дежурными средствами ПВО двадцать два украинских беспилотных летательных были непосредственно уничтожены и еще тринадцать перехвачены над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым.
Следует отметить, что впоследствии в Минобороны РФ добавили, что их средства ПВО якобы смогли уничтожить еще 4 украинских БпЛа и два перехватили над акваторией Азовского моря.
В Крыму слышали много взрывов
Следует отметить, что в ночь на 5 декабря российские захватчики снова заявили о перекрытии Крымского моста.
Кроме того, находящихся на мосту и в зоне осмотра призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Проанализировав недавние спутниковые фото можно сделать вывод, что российская оборона Керченского (Крымского) моста сильно пострадала в результате шторма: большинство барж перед ним со стороны Черного моря смыло или затопило.
Уже в 6:37 оккупанты сообщили о возобновлении движения по Крымскому мосту.
Также сообщают о том, что ночью 5 декабря в Крыму было слышно десятки взрывов, в том числе в Керчи насчитали не менее 30.
Кроме того, взрывы раздавались в Симферополе и Феодосии.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-