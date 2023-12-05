У Шойгу заявляют о массированной атаке украинских беспилотников

Команда главы Минобороны РФ Сергея Шойгу утверждает, что в течение ночи и утра 5 декабря над территорией России якобы перехватили и уничтожили более 40 украинских беспилотников.

Россию снова массированно атакуют беспилотники

Как утверждает пресс-служба российского оборонного ведомства. дежурными средствами ПВО двадцать два украинских беспилотных летательных были непосредственно уничтожены и еще тринадцать перехвачены над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым.

5 декабря около 6.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, - заявляет команда Шойгу. Поделиться

Следует отметить, что впоследствии в Минобороны РФ добавили, что их средства ПВО якобы смогли уничтожить еще 4 украинских БпЛа и два перехватили над акваторией Азовского моря.

В Крыму слышали много взрывов

Следует отметить, что в ночь на 5 декабря российские захватчики снова заявили о перекрытии Крымского моста.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, - говорилось в сообщении. Поделиться

Кроме того, находящихся на мосту и в зоне осмотра призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Проанализировав недавние спутниковые фото можно сделать вывод, что российская оборона Керченского (Крымского) моста сильно пострадала в результате шторма: большинство барж перед ним со стороны Черного моря смыло или затопило.

Уже в 6:37 оккупанты сообщили о возобновлении движения по Крымскому мосту.

Также сообщают о том, что ночью 5 декабря в Крыму было слышно десятки взрывов, в том числе в Керчи насчитали не менее 30.

Кроме того, взрывы раздавались в Симферополе и Феодосии.