Партнеры Украины настаивали на точечном контрнаступлении для отрезания РФ от Крыма — WP

Американское издание подготовило анализ подготовки к украинскому контрнаступлению, где сообщают о разногласиях между украинской стратегией и видением США и Запада. Запад и США склонялись к точечному контрнаступлению, в частности, чтобы отрезать Россию от Крыма, в то же время главнокомандующий Валерий Залужный настаивал на операциях по всей линии фронта.

Что известно о планах партнеров

15 июня в конференц-зале штаб-квартиры НАТО в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин, окруженный высшим американским командованием, сидел за столом со своим украинским коллегой, к которому присоединились помощники из Киева. В комнате царила атмосфера разочарования.

Остин своим рассудительным баритоном спросил тогдашнего украинского министра обороны Алексея Резникова о решениях, которые принимала Украина в первые дни долгожданного контрнаступления, допрашивая, почему его войска не используют западное оборудование для разминирования, которое позволило бы провести более масштабное механизированное наступление, или не используют дым для сокрытия. своего продвижения. По словам Остина, несмотря на толстые оборонительные линии России, войска Кремля не были непобедимы.

Резников сказал, что эти решения принимали украинские военные командиры. Но он отметил, что украинская бронетехника уничтожалась российскими вертолетами, беспилотниками и артиллерией при каждой попытке продвижения вперед.

Без поддержки с воздуха, по его словам, единственным вариантом было использовать артиллерию для обстрела российских позиций, высаживаться из бронетехники и продолжать движение пешком".

В издании опубликовали свой анализ относительно украинского контрнаступления после интервью с более чем 30 чиновниками из Украины, США и европейских стран.

Анализ состоит из двух частей. Во второй части отчета речь идет о битве на местах летом и осенью, а также углублении разногласий между Вашингтоном и Киевом. Некоторые из чиновников говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить щекотливые вопросы.

Отмечают, что с приближением зимы, когда линия фронта замирает, самые высокие военные чиновники Украины признают, что война зашла в тупик.

Для разработки плана наступления, украинские, американские и британские военные провели восемь больших настольных военных игр.

Но отмечается, что Вашингтон просчитался с тем, как украинские войска могут быть трансформированы в боевые силы западного эталона за маленький период - в особенности без предоставления Киеву воздушных сил.

Пентагон хотел, чтобы наступление началось в середине апреля, чтобы помешать России продолжать укреплять свои позиции. Украинцы затруднились, настаивая на том, что они не готовы без дополнительного вооружения и тренировок.

Американские военные были уверены, что механизированная фронтальная атака на российскую линию фронта возможна с войсками и оружием, которые имеет Украина, а моделирование показало, что силы Киева, в лучшем случае, могут достичь Азовского моря и отрезать российские войска на юге за 60-90. дней.

США выступали за сфокусированное наступление вдоль этой южной оси. Американская разведка оценивала шансы на успех наступления в 50 на 50.

Сообщается, что моральный дух в Украине ослабевает, а международное внимание переключилось на Ближний Восток.

Почти на каждом участке фронта ожидания и результаты разошлись: "Все эти факторы одерживают победу Украины гораздо менее вероятной, чем годы войны и разрушений".

Во время телефонной конференции поздней осенью 2022 года, после того, как Киев отвоевал территории на севере и юге, Остин разговаривал с генералом Валерием Залужным, главнокомандующим ВСУ и спросил его, что ему понадобится для весеннего наступления.

Залужный ответил, что ему нужно 1000 бронемашин и девять новых бригад, подготовленных в Германии и готовых к бою.

По словам чиновника, знавшего об этом разговоре, Остин ответил, что это почти невозможно.

Западные официальные лица заявили, что Украине лучше было бы сконцентрировать свои силы на одной стратегической цели - массированной атаке через удерживаемые Россией территории к Азовому морю, перерезав сухопутный путь Кремля из России в Крым.

В США были уверены, что это не сработает.

По самому оптимистичному сценарию, на перекрытие сухопутного моста отводилось от 60 до 90 дней. Обучение также предусматривало тяжелое и кровопролитное сражение, с потерями солдат и техники на уровне 30-40%.

Американские военные офицеры видели, что потери были гораздо меньше, чем предполагалось во время крупных сражений в Ираке и Афганистане.

Американские официальные лица также считают, что в конечном счете погибнет больше украинских военных, если Киев не сможет осуществить решительное наступление и конфликт превратится в затяжную войну в истощение.

Высокопоставленный украинский военный рассказал, что военные игры "не работают". Украинские солдаты ведут войну, не похожую на все, что приходилось видеть силам НАТО: большой обычный конфликт, с окопами в стиле Первой мировой войны, перекрытыми вездесущими дронами и другими футуристическими инструментами – и без преимущества в воздухе, которое американские военные имели в каждом современном конфликте , в котором они участвовали.

Также между США и Украиной разные взгляды на содержание Бахмута, где украинские силы долго сохраняли значительное присутствие: "Залужный держал под Бахмутом больше сил, чем на юге, включая опытнейшие подразделения страны, с разочарованием констатировали американские чиновники".

По словам высокопоставленного британского чиновника, Залужный планировал создать проблему для России из-за огромной длины фронта. Украинский генерал хотел растянуть гораздо большие российские оккупационные силы – незнакомые с местностью и уже столкнулись с проблемами с моральным духом и логистикой – чтобы разредить их боевую мощь.

Западные официальные лица увидели проблемы с таким подходом. Западная военная доктрина диктовала концентрированный толчок.

Однако американцы и мероприятие уступили. Один из высокопоставленных американских чиновников сказал: "Они знают местность. Они знают россиян. Это не наша война. И нам пришлось смириться с этим".

В феврале Джейк Салливан, советник президента Байдена по национальной безопасности, собрал высших должностных лиц администрации по вопросам национальной безопасности, чтобы пересмотреть план контрнаступления.

Салливана интересовало, может ли Вашингтон и его партнеры успешно подготовить Украину к прорыву из-за хорошо укрепленной обороны России?

Милли показал тогда потенциальные направления нападения и развертывания украинских и российских сил. Он и Остин объяснили свой вывод тем, что "Украина, чтобы добиться успеха, должна воевать по-другому". Об этом рассказал один высокопоставленный чиновник администрации США, принимавший непосредственное участие в планировании.

В США и на Западе были обеспокоены, что контрнаступление не началось в мае, что позволило россиянам построить разветвленную линию обороны.

В то же время, в Украине нарастало разочарование другого рода. Бывший высокопоставленный украинский чиновник рассказал, что операцию планировали начать в мае, но "многое произошло".

В частности, обещанное оборудование было доставлено с опозданием или непригодно для ведения боевых действий.

Американские официальные лица решительно возражали, что украинцы не получили всего вооружения, которое им обещали.

Американцы признали, что список пожеланий Украины мог быть гораздо больше, но к началу наступления они получили около двух десятков MCLC, более 40 минных катков и экскаваторов, 1000 торпед "Бангалор" и более 80 000 дымовых гранат. Залужный просил 1000 бронемашин, а Пентагон предоставил 1500.

В апреле на встрече на авиабазе Рамштайн в Германии заместитель Залужного, Михаил Забродский, эмоционально обратился к Остину и присутствующим: "Нам жаль, но некоторые из полученных нами машин непригодны для ведения боевых действий. "Брэдли" и "Леопарды" имели сломанные или отсутствующие .В немецких боевых машинах "Мардер" не было радиостанций; они были не более чем железными коробками с гусеницами".

Остин посмотрел на генерала Кристофера Каволи, главнокомандующего Вооруженными силами США в Европе, и генерал-лейтенанта Антонио Агуто, главу Группы содействия безопасности в Украине, сидевших рядом с ним. Они сказали, что проверят.

Пентагон пришел к выводу, что украинские силы не смогли должным образом обращаться со всем оборудованием после его получения. Остин поручил Агуто более интенсивно работать с украинскими коллегами по техническому обслуживанию.

Контрнаступление наконец началось в начале июня. Некоторые украинские подразделения быстро добились небольших успехов, отвоевав села Запорожской области к югу от Великой Новоселки, но в других местах даже западное оружие и обучение не могли полностью оградить украинские силы от карательной российской огневой силы.