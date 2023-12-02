Украина доказала, что способна вернуть собственное устройство на территории Донбасса и Крыма после их освобождения из-под российской оккупации.

Донбасс и Крым со временем снова станут украинскими

Журналисты издания ссылаются на опыт Украины в реинтеграции освобожденных из-под российской оккупации частей территории Харьковской и Херсонской областей.

В материале отмечается, что в условиях продолжения развязанной Кремлем преступной войны Украина доказала способность адаптироваться к новым условиям.

Так, журналисты издания побывали в поселке Нью-Йорк Донецкой области, который располагается буквально в нескольких километрах от линии фронта с 2014 года.

Удивительно то, что в Нью-Йорке до сих пор есть кафе, целых два. Здесь есть клумбы, небольшая поликлиника (открытая каждое утро) и продуктовые магазины, где можно расплатиться по мобильному телефону. Вода есть, по крайней мере, в центре. В баптистском молитвенном доме проходят службы. Детей просто нет. Власти приказали их эвакуировать, жизнь здесь для них слишком опасна, – подчеркивают авторы материала. Поделиться

Немецкие журналисты также отмечают, что по сравнению с 2014 годом Донбасс, как и вся Украина, стали более украинскими.

Хотя до сих пор здесь есть люди, которые бросают проклятие в спину украинским военным, в противоположность им тут же находятся те, кто бесплатно угощает солдат продуктами.

Что известно об успешных примерах реинтеграции Украиной оккупированных РФ территорий

Чуть дальше, как отмечают журналисты, расположен город Славянск.

Девять лет назад этот город был оплотом лояльных Москве повстанцев. В Славянске было много людей, болевших россиянами. Девять лет спустя настроения в Славянске другие. Как и вся страна, Славянск стал более украинским. Здесь живут все те же люди, – говорится в материале издания. Поделиться

На примере Славянска авторы публикации приходят к выводу, что Украина вполне способна реинтегрировать оккупированные Россией территории после их освобождения, в частности вернуть жителей, выехавших после начала боевых действий.

После освобождения Харьковской области Славянскую перестала угрожать российская оккупация, и в город вернулись многие бежавшие перед тем жители.

Украинский язык находится на подъеме – еще один вывод немецких журналистов, проехавших страну от прифронтового Нью-Йорка в Киев.

Этому способствовало государственное принуждение, социальное давление и тысячи и тысячи личных решений. Она – язык идентичности, – отмечают авторы материала. Поделиться

Они добавляют, что на улицах Киева люди начали говорить на украинском не меньше, чем на русском.

Более показательно, заметной стала постепенная украинизация полуторамиллионного русскоязычного Харькова.